Noc na neděli bude o hodinu kratší. Ovlivní to vlaky a autobusy


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK, České dráhy

V neděli 29. března se v Česku v 2:00 posune čas o hodinu vpřed kvůli začátku platnosti letního času. Noc tak bude o hodinu kratší. Změna ovlivní třeba noční vlaky, u kterých se kvůli posunu času zobrazí zpoždění o hodinu. Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Třeba únava řidičů z kratší noci může zvýšit počet dopravních nehod, protože podle expertů vyvolává stav jako půl promile alkoholu v krvi.

Přechod na letní čas se v noci na neděli dotkne třinácti spojů Českých drah (ČD), převážně mezinárodních, a také čtyř vlaků RegioJetu. Posunutí hodin totiž tyto vlaky zdánlivě o šedesát minut zpozdí. Cestující však na cestě stráví stejnou dobu jako obvykle. Dopravci se budou snažit zpoždění snížit, sdělili mluvčí státního dopravce Petr Pošta a mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.

Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto „zpožděné“ noční vlaky čekat. Železničních spojů Arrivy se posun nedotkne, stejně jako u RegioJetu ale ovlivní noční autobusy.

Na ustálení se státy EU nedohodly

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci sedmdesátých let. Do poloviny devadesátých let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.

Zimní čas je pro člověka přirozenější, ale přizpůsobí se, míní lékař
Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí a neplní svůj původní účel, tedy úsporu energií. Evropská komise tak v roce 2018 navrhla zrušení střídání letního a zimního času, ale členské státy se nedohodly, který čas bude platit trvale. Česká vláda tak v září 2021 schválila nařízení, podle kterého se bude čas měnit i v dalších pěti letech.

Ve světě se v mnoha zemích v minulosti letní čas zaváděl, ale i rušil. Obecně lze říci, že letní čas platí ve většině zemí Evropy, Severní Ameriky a Blízkého východu, zatímco ve většině států Asie, Afriky a Jižní Ameriky nikoli. V Evropě jsou výjimkami Island, Rusko, Bělorusko, části Grónska a norské ostrovy Jan Mayen a Špicberky, kde se letní čas nepoužívá.

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 15 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 17 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Chystá se redukce víceletých gymnázií, zcela rušit se ale nebudou

V pátek 10. dubna čekají žáky první termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Skoro pětina žáků se na ně hlásí už z pátých tříd, dostat se na vybranou školu se daří necelé polovině z nich. I přes vysokou poptávku mluví část regionů i odborníků o nutnosti snižovat počty míst na víceletých gymnáziích. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) redukci podporuje, zrušit je úplně se však nechystá.
před 10 hhodinami

VideoVládní strany se přou o to, jakým způsobem má koalice představovat své plány

Hnutí ANO vadí, že předseda SPD Tomio Okamura často své partnery překvapuje zveřejňováním návrhů, pro které nemá vyjednanou podporu. Tento týden se to týkalo třeba růstu rodičovské, příspěvku na péči nebo změn televizních a rozhlasových poplatků. Sám Okamura na tom nic špatného nevidí. Opozice hovoří o chaosu nebo mediálních výkřicích. Podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) budou vládní strany o vzájemné komunikaci mluvit i na pondělním jednání koaliční rady.
před 10 hhodinami

VideoÚstav je na kapacitních limitech, řekl šéf ČHMÚ Rieder. Při dalším omezení by rezignoval

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder v Interview ČT24 řekl, že od ministerstva životního prostředí (MŽP) obdržel předběžnou informaci, aby k 1. lednu 2027 propustil sedmatřicet zaměstnanců. Rieder v posledních osmi letech v rámci úspor, na které tlačilo MŽP, propustil téměř 120 pracovníků, což by dohromady s tímto propouštěním znamenalo bezmála 20 procent. Podle ředitele by tato ztráta mohla potenciálně omezit základní fungování úřadu v rozsahu, který mu předepisuje zákon. Již teď je ústav na svých kapacitních limitech, na další případná omezení by Rieder reagoval rezignací. S ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) chce situaci řešit, nicméně podle něj s ním MŽP komunikuje jen omezeně. Podle Riedera plní úřad nenahraditelnou roli. Funkci ČHMÚ nedokáže nahradit ani umělá inteligence, kterou ústav částečně využívá. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 11 hhodinami

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Část opozice kabinet vyzvala, aby proti růstu cen zakročila. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Endometrióza postihuje tisíce žen, klíčová je dle lékařů včasná diagnostika

Řadu žen trápí bolestivá nebo nepravidelná menstruace. V některých případech se může jednat o příznaky onemocnění, jako jsou syndrom polycystických ovarií (PCOS) nebo endometrióza. Právě ta podle odhadu trápí jednu z deseti žen v produktivním věku. V tuzemsku se tak může týkat až čtvrt milionu žen, ty ale často o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Přitom může být i příčinou neplodnosti. Lékaři proto apelují na včasnou diagnostiku. Právě březen je měsícem osvěty o endometrióze. Jednou z akcí, kde se ženy o tomto onemocnění mohou dozvědět více, je také festival v Brně, na kterém během soboty vystoupí řada odborníků.
před 13 hhodinami

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
před 15 hhodinami
