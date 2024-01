Nepodávejte si přihlášky na střední školy na první nebo poslední chvíli, systém to nemusí ustát, řekl ministr Bek

„Nejde o žádný závod. Nerozhoduje čas a datum podání té přihlášky, nijak to neovlivňuje šanci na přijetí,“ řekl Bek. „Jen bych snad prosil o to, aby všichni nevyužili té první a poslední minuty toho intervalu, protože to je zátěž, se kterou se nemusí vyrovnat žádný informační systém na světě,“ dodal. Připomněl, že uchazeči mají k dispozici dvacet dnů. Je to podle něj dostatečný čas na to, aby se lidé se systémem seznámili a podali přihlášku elektronicky.

Digitalizace přihlašování je podle ministra první krok. „Jsme přesvědčeni o tom, že by bylo správné, aby v budoucnu byla jednotná přijímací zkouška konána ještě předtím, než se budou děti rozhodovat o tom, na kterou střední školu půjdou,“ řekl Bek. V budoucnu by se také jednotné přijímací zkoušky mohly podle něj konat v základních školách.

Na konci roku 2022/2023 bylo na středních školách 688 tisíc míst. „Dá se již dnes hovořit o tom, že na středních školách vytváříme zhruba nějakých 16 tisíc, respektive 17 tisíc míst, do kterých budou moci žáci nastoupit,“ řekl vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš. Nová místa se podle něj stále zapisují do rejstříku škol. Upozornil na to, že nejde jen o místa pro žáky prvních ročníků středních škol, ale o místa v celém procesu vzdělávání středních škol.