Budoucnost malotřídek je v ohrožení, míní jejich zastánci. Problém vidí ve financování

Ministerstva školství, vnitra a financí připravují model, podle kterého by bylo možné malotřídky slučovat do větších celků s jedním vedením. Na podzim předloží návrhy ředitelům. S nimi teď řeší i dopad sníženého počtu financovaných hodin. Od příštího školního roku má klesnout na pětadevadesát procent. Na změny jsou nejcitlivější právě malotřídní školy. Část z nich se bojí, že přijde o učitele.

„Pro naši obec by to byly další výdaje z obecního rozpočtu, bavíme se řádově o částce přes sto tisíc korun. Samozřejmě pro obec Kařez je naše škola stavebním kamenem a chceme tuto službu pro občany zachovat,“ řekl starosta obce Kařez Václav Krofta (nestr.).

Opatření ministerstva

Jestli bude podpora obce potřeba, nebo nebude, by mohlo být jasnější v půlce ledna, kdy má ministerstvo přijít s návrhem řešení. „Vzhledem ke specifické personální situaci u malotřídek bude ještě pokračovat diskuse o rozložení úvazků na tomto typu škol,“ sdělil ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Desítky malotřídek totiž dofinancování obcemi jisté nemají. „I jedna hodina způsobí to, že paní učitelka nebude mít plný úvazek,“ řekl zástupce malotřídních škol v jednáních s MŠMT Adam Šimůnek z Učitelské platformy. „Může to vést k odlivu kvalitních učitelů z malotřídních škol do škol úplných,“ dodal.

Ministerstvo do budoucna pracuje i s variantou, že by financování škol záviselo i na tom, jak daleko je další nejbližší zařízení. Podle Šimůnka se mluví o patnácti až třiceti minutách, ale náměstek ministra školství Jiří Nantl zatím nepotvrdil konkrétní časový údaj.

„Nejsme tak daleko, abychom teď mohli říct, že už jsme propočítali všechny varianty. Spíš se zabýváme tím, jakou sadu kritérií vybrat,“ řekl náměstek. To se ale v Kařezu nelíbí, jejich děti by musely do větších škol dojíždět.