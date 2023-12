Střední školy se s Bekem dohodly na snížení maximálního počtu hodin financovaných z rozpočtu státu

Nejvíce času se na schůzce podle Beka věnovalo nastavení maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. „Pokud jde o střední školy, myslím si, že máme jasno v tom, že nastavení na hladině 95 procent je akceptovatelné,“ řekl. Debatu se zástupci středních škol považuje ministr „v zásadě za dokončenou“. Stejného názoru je i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

„Dneska jsme se opravdu dohodli na těch 95 procentech, což konkrétně pro gymnázia znamená padesát pět hodin z těch původních padesáti sedmi, a to je pro nás akceptovatelné,“ řekla Schejbalová. Některá gymnázia, která využívají aktuální maxima, budou muset výukové hodiny a tím pádem počet úvazků učitelů omezit. Týkat by se to podle ní mělo necelých půl procenta gymnázií. Připomněla, že změny začnou platit od 1. září, tedy od začátku příštího školního roku.

V případě základních škol se bude podle ministra pokračovat v debatě o školách, na které by změna měla větší dopad. Jde podle něj obecně o školy, které mají málo naplněné třídy. Můžou to být malé školy, ale i školy, které učí všech devět tříd, ve kterých však mají málo dětí.

V polovině ledna příštího roku bude podle Beka vláda jednat o využití nespotřebovaných výdajů z tohoto roku. „Jak bude uzavřený rozpočet roku 2023, tak se ukáže, kolik tam zbylo prostředků. Já budu usilovat o to, abychom ještě navýšili tu část rozpočtu na nepedagogy, tak aby ten negativní dopad na tuhle skupinu byl minimalizován,“ řekl. Kolik peněz školy dostanou na financování těchto pozic, se tedy podle ministra ukáže po polovině ledna. O konkrétních číslech nechtěl ministr spekulovat.