Nemůžeme se vracet tisíce let zpět, říká k ochraně přírody Maříková

Ochrana přírody je důležitá, ale musí se provádět tak, abychom se nevrátili do jeskyně, prohlásila v Interview ČT24 členka sněmovního výboru pro životní prostředí Karla Maříková (SPD). Podotkla, že Evropa znečišťuje životní prostředí v porovnání s jinými kontinenty jen málo a náklady na boj s klimatickou změnou by podle ní měli platit ti největší znečišťovatelé, jako je třeba Asie.

Maříková odmítá, že by lidstvo bylo „na cestě do záhuby“, jak na úvod klimatické konference OSN o změnách klimatu COP29 prohlásil předseda konference Muchtar Babajev, ázerbájdžánský ministr pro ekologii a přírodní zdroje. Podle Maříkové existuje způsob, jak „nejít cestou klimatického zeleného šílenství“ a nezničit ani přírodu.

„Sama OSN se vyjádřila, že ta opatření, která byla doposud, měla minimální efekt,“ řekla Maříková k současným ekologickým snahám. Státy by měly najít způsob, jak nepoškozovat přírodu, ale „nepáchat ani vlastní sebevraždu“. „Neměli bychom se ničit ekonomicky, nesnižovat si dosaženou životní úroveň a, v uvozovkách, když to přeženu, nevrátit se třeba do jeskyně,“ řekla poslankyně.