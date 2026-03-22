Nedostatek řemeslníků prodražuje opravy a protahuje lhůty. A nahrává podvodníkům


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Chybějící řemeslníci
S příchodem jarních teplot začala sezona oprav domů a bytů. Firmy i jednotlivci ale znovu narážejí na nedostatek kvalitních řemeslníků, sehnat je je letos těžší než loni. Podle Hospodářské komory chybějí pracovníci v 60 procentech stavebních firem. Nedostatek kvalifikovaných lidí zdražuje řemeslné práce a prodlužuje čekací lhůty, které už teď dosahují i několika měsíců. A přibývá i podvodných nabídek.

Podle oslovených firem je poptávka po službách vysoká, kapacity ale nestačí. „Sezona se rozjíždí, takže máme kapacitu naplněnou někdy do září,“ uvedl majitel firmy Ristorispetto Boris Finkral.

Jeho firma zaměstnává zhruba padesát řemeslníků, potřebovala by jich ale asi o třicet víc. Najít kvalifikované pracovníky je podle Finkrala obtížné. „Z deseti lidí vyberete jednoho, maximálně dva. Každý si myslí, že je zedník, ale skutečnost je jiná,“ přiblížil.

Podobnou zkušenost mají i instalatéři. Ti kromě nedostatku pracovníků často řeší i nekvalitně odvedenou práci po jiných firmách. „Lidé si objednají někoho levného, ale pak to musíme celé předělávat,“ popsal koordinátor prací Petr Štochl.

Zájem o obor roste, truhlářů ale ubývá
Ceny rostou, čekání se prodlužuje

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se odráží i v cenách. Podle Asociace malých a středních podniků mohou meziročně vzrůst o deset až patnáct procent. Hodinová sazba řemeslníků se v průměru pohybuje kolem 350 korun, u zedníků až kolem 390 korun. Zdražování plánují především firmy s převisem poptávky.

Zákazníci musí zároveň počítat s delšími lhůtami. Rekonstrukce bytu trvá v průměru zhruba 112 dní. Například revize elektřiny může zabrat přibližně sedm týdnů, montáž kuchyně kolem pěti. U běžných prací, jako je malování nebo elektroinstalace, se čeká zhruba měsíc.

3D tisk i běžné opravy. Popularita komunitních dílen roste
V tuzemsku podle odhadů chybí zhruba sto tisíc řemeslníků a jejich počet dlouhodobě klesá. Největší úbytek je u zedníků, za poslední čtyři roky jich ubylo asi 15 tisíc. Výrazně klesl i počet malířů a lakýrníků.

Důvodem je mimo jiné odchod starších pracovníků a nízký zájem mladých o řemeslné obory. „Starší ročníky odcházejí, absolventi nepřicházejí, což se podepisuje na cenách i čekacích lhůtách,“ uvedl Radek Coufal z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Pozor na podvodníky

S nedostatkem řemeslníků souvisí i rostoucí počet podvodných nabídek. Policie a Česká obchodní inspekce (ČOI) varují před nepoctivými řemeslníky, kteří nabízejí rychlé a levné opravy.

Podle policie si podvodníci často vybírají domy, na nichž se po zimě objevily závady. Následně požadují vysoké zálohy, práce ale neodpovídá standardům. „Varovných signálů je více – například to, že vás někdo bez jakéhokoliv objednání osloví. Může to být nabídka práce za významně levnější cenu,“ upozorňuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Podvodníci zpravidla pracují s emocemi a snaží se vytvořit strach nebo tíseň. O to jednodušeji se jim to daří ve vypjatých situacích. Inspektoři třeba v posledních dvou letech obdrželi několik desítek podání na podvodné zámečníky v Praze.

„Například výměna zámku stála více než 32 tisíc korun. Spotřebitelka neměla tolik peněz doma, takže byla i nucena k tomu, aby dojela k bankomatu a podobně,“ podotkl mluvčí ČOI František Kotrba. Nejohroženější bývají přitom senioři nebo lidé žijící o samotě. V případě podezření na podvod je dobré ozvat se policii či právě obchodní inspekci.

Terčem se může stát každý. Jak se bránit pokusům o bankovní podvod?
Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

před 11 hhodinami
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

před 11 hhodinami
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 14 hhodinami

VideoNa demonstraci do Prahy dorazili lidé z celé republiky

Na sobotní demonstraci na pražské Letné dorazili lidé z celé republiky a napříč generacemi. Do metropole přijeli vyjádřit nesouhlas s vývojem posledních týdnů i obavy o budoucnost země, bezpečnost nebo postavení médií. Kvůli akci policie usměrňovala dopravu a dopravní podnik zavedl mimořádnou tramvajovou linku.
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na Letné v Praze se v sobotu odpoledne konalo shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Akce chtěla podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a na kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim dle něj směřují. Organizátoři očekávali na akci statisícovou účast, ke shromážděným lidem promluvila kromě Mináře i řada dalších řečníků. Protest trval nakonec přibližně dvě a půl hodiny.
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla dřívější tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že příslušný objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, sdělila v sobotu v podvečer mluvčí holdingu Martina Tauberová.
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Kriminalisté a hasiči v Pardubicích v sobotu začali s ohledáním v pátek shořelé haly firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Na rozebírání trosek hasiči přivezli pásový bagr. Policie v pátek sdělila, že požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech podle policejního prezidenta Martina Vondráška s podezřením na úmyslné zavinění.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 koruny za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
Video„Je realistický,“ hájí rozpočet Nacher. Skopeček tepe deficit i výdaje na obranu

Prezident Petr Pavel v pátek podepsal státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ten už vyšel ve Sbírce zákonů, Česko tak přestalo hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Hlava státu však vládě vytýká nízké výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) je však v letošním rozpočtu oproti loňskému skutečnému o 24 miliard korun na obranu více. Ze schodku prý radost nemá, ovšem rozpočet označil za „realistický a pravdivý.“ Místopředseda dolní komory Jan Skopeček (ODS) tvrdí, že prezident nemá do rozpočtového procesu zasahovat případným vetem, ale jeho výhrady – včetně vysokého deficitu i výdajů na obranu – ocenil. Rozpočet dle něj není v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
