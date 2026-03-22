Nedostatek řemeslníků prodražuje opravy a protahuje lhůty. A nahrává podvodníkům

S příchodem jarních teplot začala sezona oprav domů a bytů. Firmy i jednotlivci ale znovu narážejí na nedostatek kvalitních řemeslníků, sehnat je je letos těžší než loni. Podle Hospodářské komory chybějí pracovníci v 60 procentech stavebních firem. Nedostatek kvalifikovaných lidí zdražuje řemeslné práce a prodlužuje čekací lhůty, které už teď dosahují i několika měsíců. A přibývá i podvodných nabídek.
Podle oslovených firem je poptávka po službách vysoká, kapacity ale nestačí. „Sezona se rozjíždí, takže máme kapacitu naplněnou někdy do září,“ uvedl majitel firmy Ristorispetto Boris Finkral.
Jeho firma zaměstnává zhruba padesát řemeslníků, potřebovala by jich ale asi o třicet víc. Najít kvalifikované pracovníky je podle Finkrala obtížné. „Z deseti lidí vyberete jednoho, maximálně dva. Každý si myslí, že je zedník, ale skutečnost je jiná,“ přiblížil.
Podobnou zkušenost mají i instalatéři. Ti kromě nedostatku pracovníků často řeší i nekvalitně odvedenou práci po jiných firmách. „Lidé si objednají někoho levného, ale pak to musíme celé předělávat,“ popsal koordinátor prací Petr Štochl.
Ceny rostou, čekání se prodlužuje
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků se odráží i v cenách. Podle Asociace malých a středních podniků mohou meziročně vzrůst o deset až patnáct procent. Hodinová sazba řemeslníků se v průměru pohybuje kolem 350 korun, u zedníků až kolem 390 korun. Zdražování plánují především firmy s převisem poptávky.
Zákazníci musí zároveň počítat s delšími lhůtami. Rekonstrukce bytu trvá v průměru zhruba 112 dní. Například revize elektřiny může zabrat přibližně sedm týdnů, montáž kuchyně kolem pěti. U běžných prací, jako je malování nebo elektroinstalace, se čeká zhruba měsíc.
V tuzemsku podle odhadů chybí zhruba sto tisíc řemeslníků a jejich počet dlouhodobě klesá. Největší úbytek je u zedníků, za poslední čtyři roky jich ubylo asi 15 tisíc. Výrazně klesl i počet malířů a lakýrníků.
Důvodem je mimo jiné odchod starších pracovníků a nízký zájem mladých o řemeslné obory. „Starší ročníky odcházejí, absolventi nepřicházejí, což se podepisuje na cenách i čekacích lhůtách,“ uvedl Radek Coufal z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Pozor na podvodníky
S nedostatkem řemeslníků souvisí i rostoucí počet podvodných nabídek. Policie a Česká obchodní inspekce (ČOI) varují před nepoctivými řemeslníky, kteří nabízejí rychlé a levné opravy.
Podle policie si podvodníci často vybírají domy, na nichž se po zimě objevily závady. Následně požadují vysoké zálohy, práce ale neodpovídá standardům. „Varovných signálů je více – například to, že vás někdo bez jakéhokoliv objednání osloví. Může to být nabídka práce za významně levnější cenu,“ upozorňuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Podvodníci zpravidla pracují s emocemi a snaží se vytvořit strach nebo tíseň. O to jednodušeji se jim to daří ve vypjatých situacích. Inspektoři třeba v posledních dvou letech obdrželi několik desítek podání na podvodné zámečníky v Praze.
„Například výměna zámku stála více než 32 tisíc korun. Spotřebitelka neměla tolik peněz doma, takže byla i nucena k tomu, aby dojela k bankomatu a podobně,“ podotkl mluvčí ČOI František Kotrba. Nejohroženější bývají přitom senioři nebo lidé žijící o samotě. V případě podezření na podvod je dobré ozvat se policii či právě obchodní inspekci.