3D tisk i běžné opravy. Popularita komunitních dílen roste

Přístup ke strojům, 3D tiskárně, ale i specifickému nářadí patří mezi důvody, proč lidé čím dál častěji přicházejí do komunitních dílen. Tam si mohou opravit běžné přístroje nebo věci z domácnosti. Se složitější technikou se ale také mohou naučit zacházet. Jak ČT potvrdilo pět oslovených dílen, zájemců je tolik, že dílny často nestíhají vyhovět všem.

V komunitních dílnách si lidé mohou opravit rozbitý přístroj, vyrobit si vlastní nábytek nebo si vytisknout návrh na 3D tiskárně. Nabízejí široké spektrum aktivit a příležitostí k vlastní tvorbě s možností pomoci místních lektorů. Tyto dílny vznikají především ve velkých městech. Podle provozovatelů se jim v metropolích daří hlavně proto, že zde lidé nemají možnost mít vlastní dílnu nebo ateliér.

„Rád renovuji nábytek a práce rukama mě baví. Sdílená dílna je příjemná, líbí se mi přístup k nářadí a strojům. Kupovat si třeba cirkulárku na jedno použití by se nevyplatilo. Do bytu by se nám ani podobné věci nevešly. Kromě toho se mi líbí také komunita kolem dílny,“ popsal Michael Rosa, který pravidelně navštěvuje pražskou sdílenou dílnu ve Skautském institutu v Rybárně.

„Zvýšenou poptávku pozorujeme v posledních třech letech. Velký nárůst byl hlavně po covidu,“ potvrdil zakladatel pražské dílny Opravárna Jan Charvát. Zatímco dříve podle něj lidé přicházeli z ekologických důvodů, nyní možnost využívají například i ti, kteří nemají peníze na nový výrobek.