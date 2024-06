Napadení dobrovolníci z centra Prahy jsou zklamaní z propuštění podezřelých útočníků

Dobrovolníci vybírající peníze na Ukrajinu, které skupina cizinců napadla v sobotu na Staroměstském náměstí v Praze, jsou zklamaní z postupu státního zastupitelství. To rozhodlo o propuštění všech podezřelých z útoku. Podle něj na základě vyhodnocení důkazů zatím není možné nikoho obvinit z trestného činu.

Elmira Babajeva už rok se spolkem Pražský Maidan upozorňuje na válečné hrůzy, které způsobuje ruská agrese na Ukrajině. V centru Prahy jsou pravidelně každou sobotu. Tu poslední prý zažila šok.

„Cítím úzkost. Bylo těžké sem přijít,“ popisovala při natáčení v okolí místa, kde se incident odehrál. Podobně to vnímá i její kolega Viktor Čegan. „Občasně bohužel dochází především ke slovním útokům. Většinou jsou to Češi, co na nás slovně útočí,“ popisuje své zkušenosti.

Během uplynulého víkendu se však poprvé setkali s fyzickým napadením. „Jeden z těch mužů mě chytl za mikinu, nadával mi a během toho mě udeřil minimálně jednou do obličeje,“ líčí sobotní napadení.