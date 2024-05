Množství textilního odpadu v EU narostlo. Od příštího roku začne v Česku povinný sběr

Češi budou moct znovu potvrdit, jak jsou dobří v třídění. Od ledna začne povinný sběr textilu. Obce budou muset zřídit místo, kde ho lze odložit – podobně jako nyní například bioodpad. Množství textilního odpadu v Evropské unii narostlo. Souvisí to i s chováním spotřebitelů, kteří kupují víc oblečení a nosí ho kratší dobu. Ekologické a sociální dopady podle čerstvého průzkumu většinou neznají.

Síť kontejnerů na staré oblečení provozuje například Diakonie Broumov. Každý měsíc roztřídí pět set tun textilu. „Ten nejkvalitnější materiál se pokoušíme prodat, a kde už to vlastně není módní, ale je ten materiál použitelný, tak posíláme do zemí třetího světa, kde ta móda je posunutá,“ vysvětluje předseda diakonie Pavel Hendrichovský. Dodává, že z poškozeného bavlněného materiálu udělají čistící hadry a další materiál posílají do firem, které jej dokáží zrecyklovat. „To jsou třeba svetry, kabáty a tak dále,“ podotýká.

K likvidaci je desetina špinavého nebo poškozeného materiálu. I ten ale chce diakonie využít a začíná z něj vyrábět například desky pro stavební konstrukce. „Druhý typ jsou desky, které jsou vytříděné podle barevnosti, pro interiérové účely,“ dodává také manažer pro technický rozvoj Diakonie Broumov Jaroslav Dvořák.

Jak Češi nakupují oblečení a co o něm vědí, zjišťovali výzkumníci z Mendelovy univerzity. Podle výsledků chybí například povědomí, jak oblečení vzniká a kde končí. „Vnímají udržitelnost jako třídění a myslí si, že když obecně vytřídí nebo hodí textil do textilního kontejneru, tak že je to v pořádku,“ vysvětluje vedoucí Ústavu marketingu a obchodu Mendelovy univerzity Lucie Veselá.