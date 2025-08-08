Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu agentury Median získalo 33 procent. Koalice SPOLU by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran čtrnáct a hnutí STAN jedenáct procent. Piráty s podporou Zelených by volilo 7,5 procenta voličů a hnutí Stačilo! vedené komunisty pět procent. Červencový volební model nezahrnuje spolupráci Stačilo! a SOCDEM, která byla oznámena během sběru dat, upozornila agentura.
Median: Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, posílil STAN
Oproti červnovému volebnímu modelu si ANO polepšilo o procentní bod, koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) posílila o půl procentního bodu, preference SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se meziměsíčně nezměnily. Starostové by v červenci získali o dva procentní body více, naopak Piráti o půl procentního bodu oslabili, stejně jako hnutí Stačilo!
Motoristé by se v červenci se ziskem 4,5 procenta do Poslanecké sněmovny nedostali. Oproti červnu oslabili o jeden procentní bod. Do dolní parlamentní komory by neprošly ani SOCDEM s tříprocentní podporou a Přísaha s 1,5 procenta.
Nezakotvení voliči
Median nicméně uvedl, že s ohledem na nezakotvenost 48 procent voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní do sněmovny dostala. Svou účastí ani volenou stranou si není jistých 11,5 procenta respondentů, osm procent ví, koho by v případných volbách volili, ale nejsou si jistí, zda by k volbám dorazili, a 28,5 procenta respondentů si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, které uskupení by volili.
Ve dvousetčlenné sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 73 poslaneckých mandátů, SPOLU 44 křesel, SPD s podporou dalších stran 31, Starostové 25, Piráti s podporou Zelených šestnáct a Stačilo! jedenáct poslanců.
Voleb by se v červenci podle svého vyjádření zúčastnilo 59 procent dotázaných, z toho 47,5 procenta určitě a dalších 11,5 procenta respondentů účast zvažovalo. Ochota k účasti se oproti minulému průzkumu výrazně nezměnila. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 přesáhla 65 procent. Letošní hlasování se uskuteční 3. a 4. října.
Průzkum se konal od 1. do 31. července, zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let. Statistická odchylka je plus minus půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších politických subjektů.