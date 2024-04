Lidovci musí dělat razantní kroky, míní Bartošek. Sloučení s ODS jasně odmítl

Nízká podpora KDU-ČSL v průzkumech veřejného mínění místopředsedu sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) netěší. Je si vědom toho, že jde o dlouhodobý trend. Strana podle něj musí začít dělat razantní kroky a změny. Je třeba pokračovat třeba v tom, co dělá ministr práce a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, tedy třeba reforma sociálních dávek, podotkl v Interview ČT24. Součástí koalice SPOLU chtějí dle Bartoška lidovci zůstat, mělo by je v ní ale být více slyšet. Varianta slučovacího sjezdu například s ODS podle něj nepřipadá v úvahu.

Důvěra ve vládu zůstává podle posledního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění nízká. „Když jsme se jako koalice ujali vlády v této zemi, šli jsme do toho s tím, že budeme dělat reformní opatření ve prospěch České republiky a jejích občanů. (...) Rozumím lidem, že se jim některé věci nelíbí,“ okomentoval Bartošek.

Do určité míry je to dle Bartoška jediný důvod, proč kabinetu důvěřuje jen pětina občanů. „V některých případech jsme zvýšili daně, to nikdo nevítá rád, přicházíme třeba s tématem důchodové reformy,“ vyjmenoval.

Kdyby však podle něj vláda nezačala s kroky, které mají za cíl konsolidovat veřejné finance, už letos by přišla dluhová brzda. „Nebyly by peníze na důchody, na sociální služby, zdravotnictví, stavbu dálnic. Museli jsme to udělat, aby stát mohl fungovat,“ prohlásil.

Bartošek nicméně přiznává, že některá témata měl kabinet komunikovat důrazněji, mnohem dříve a častěji. „Když jste v politice, tak se vám zdá, že když dáte jedno vyjádření, tak tomu každý rozumí. Ale tak to není.“ V některých případech nedostatečná komunikace tak podle něj může být příčinou toho, proč jsou někteří na vládu naštvaní.

To je podle něj škoda, protože kabinet dělá správné kroky. „Jsem přesvědčený, že to, co jsme upravili, bude pozitivně hodnoceno, ale bohužel až za několik let,“ myslí si.