Od windfall tax banky utekly, balanc ale musí být, prosazují lidovci a STAN sektorovou daň

ČT24

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Zavedení bankovní sektorové daně by mohlo do státního rozpočtu přinést víc než deset miliard korun ročně, řekli České televizi lídři hnutí STAN a KDU-ČSL. V koalici chtějí od ledna novou daň pro banky prosadit. Peníze by podle nich mohly jít třeba na investice do silnic nebo do školství. Čistý zisk bank loni v součtu přesáhl sto miliard korun.

Daň z mimořádných zisků v Česku platí pro energetické firmy a banky. Zatímco energetické společnosti loni odvedly na těchto odvodech do rozpočtu přes padesát miliard, banky zaplatily necelou miliardu. Právě to je hlavní důvod, proč hnutí STAN prosazuje v koalici zavedení sektorové bankovní daně. „Banky se rozhodly z toho utéct, a tak nemohou čekat nic jiného, než že se my, politici, začneme bavit o tom, podívejte se, balanc ve společnosti musí být,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu STAN Ondřej Lochmann.

Rozdělená koalice Vládní politici poprvé přišli s propočty, kolik by mohla bankovní daň do státní kasy přinést. „Když se podíváte na Slovensko, Rakousko a další státy, tak výnosy by se pohybovaly od deseti miliard výše, které by to přineslo státnímu rozpočtu,“ předpokládá Lochmann. „Banky se windfall tax a tomuto zdanění velmi efektivně vyhnuly. Můžeme se bavit o částkách, které mohou být někde v rozptylu klidně mezi deseti a 25 miliardami ročně,“ míní vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vládní koalice je v názoru na zavedení sektorové bankovní daně rozdělená. Zatímco hnutí STAN nebo lidovci novou daň podporují, občanští demokraté jsou k jejímu možnému přínosu spíš skeptičtí.