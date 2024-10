Lidé perzekvovaní komunistickým režimem by mohli dostat odškodné

Z pražského hlavního nádraží proto v květnu roku 1979 odjel do Rakouska a následně do Austrálie. „Najednou otevřete oči a začnete si všímat všeho možného. Člověk si to prostě musí uložit dovnitř, protože je přesvědčený, že se do svého rodného města už nevrátí,“ vzpomínal Zapadlo v rozhovoru pro ČT.

Ministerstvo vnitra momentálně připomínky vypořádává. Částku by mohli ale získat i ti, kteří nakonec zemi neopustili. „Rozhodné není to, zda opravdu podlehli nátlaku a opustili republiku, nebo tomu nátlaku nepodlehli,“ upozornil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. „Šlo do značné míry o určitou šikanu. Z toho důvodu máme za to, že je potřeba to napravit,“ doplnil náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

Podle odhadů Ústavu pro studium totalitních režimů by oba zákony mohly pomoct stovkám disidentů.