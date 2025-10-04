Obyvatelé Čakové na Bruntálsku odmítli v referendu stavbu šesti větrných elektráren v katastru obce, lidé v Tehově u Prahy v referendu souhlasili se zákazem velkoplošné komerční výstavby v katastru obce. Místní referenda doplnila sněmovní volby.
Lidé hlasovali v referendech. Týkaly se často výstavby v obcích
Referenda v Čakové na Bruntálsku k větrným elektrárnám se zúčastnilo 79 procent oprávněných voličů a je platné a závazné. V referendu se vyjádřilo 227 obyvatel, se stavbou větrníků nesouhlasí 148 hlasujících. Odpůrci projektu se bojí hluku a vadí jim velikost plánovaných větrníků. Jeho zastánci argumentovali ekonomickým přínosem pro obec.
Referenda v Tehově u Prahy ke komerční výstavbě v obci se zúčastnilo 67,28 procenta voličů. Se zákazem souhlasilo 475 lidí, proti bylo 69 lidí, sedm hlasovacích lístků nebylo platných. Výsledky referenda jsou závazné.