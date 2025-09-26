Při volbách do Poslanecké sněmovny v pátek a sobotu 3. a 4. října budou lidé v několika městech a obcích hlasovat také v místních referendech. Ministerstvo vnitra jich registruje třicet osm. Nejčastěji budou lidé rozhodovat o větrných elektrárnách. U Polné na Jihlavsku se chystá sedm věží, na Jesenicku až deset. V Praze 1 lidé budou hlasovat mimo jiné o zákazu elektrokoloběžek, v Benešově o budoucnosti kasáren. V několika případech musel o konání rozhodnout až soud.
Elektrárny, kasárna či koloběžky. Sněmovní volby doplní i místní referenda
Hned v osmnácti obcích a městech budou lidé rozhodovat o budoucnosti větrných elektráren. Šest z místních referend se uskuteční na Vysočině. Například v Polné na Jihlavsku městští zastupitelé vyhlásili referendum i kvůli odporu části veřejnosti. „V některých obcích v okolí Polné je tlak proti výstavbě opravdu enormní,“ konstatoval tajemník Městského úřadu Polná Petr Klíma. V oblasti chtějí investoři vystavět až sedm elektráren.
Případnou výstavbou „větrníků“ se budou zabývat také tři obce na Jesenicku. U Bernartic, Kobylé nad Vidnavkou a Velké Kraše chce firma VTE Jeseník ze skupiny First Wind postavit až deset turbín. Proti tomu se ale postavili občané v iniciativě Rychleby nedáme!, které podpořilo také Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Odpůrci se kromě negativních dopadů na turismus obávají, že elektrárny zničí krajinný ráz, ohrozí ptactvo a znehodnotí nemovitosti.
Investoři zde za každou až 203 metrů vysokou věž nabízejí finanční kompenzace nejen městu, ale i místním. Zatímco každému dospělému obyvateli dotčených obcí by firma měla vyplatit pět až deset tisíc korun ročně, radnicím půl milionu. „Příspěvky poběží od kolaudace elektráren až do jejich odstranění – tedy po celou dobu životnosti (cirka 25 let),“ píše First Wind na webu.
Praha 1 řeší hluk i koloběžky
V Praze 1 se v průběhu říjnových voleb uskuteční referendum, kde místní mohou řešit otázku sdílených elektrokoloběžek. Lidé budou hlasovat, zda si přejí úplný zákaz jejich provozu a parkování na území městské části, nebo pouze jejich regulaci.
„Konflikty s elektrokoloběžkami v historickém centru se opakují – jde o vážné problémy s parkováním, bezpečností i estetickým narušením prostoru. Referendum nám poskytne mandát, abychom mohli jednat efektivně,“ vyjádřil se radní Michal Müller (ODS).
Kromě elektrokoloběžek se referendum v městské části bude ptát i na zavedení nonstop veřejných toalet, zákaz prodeje alkoholu po desáté hodině ve večerkách, omezení hluku nebo na krátkodobé ubytování v bytech.
Demolice, nebo rekonstrukce?
Obyvatelé Benešova na začátku října vyjádří svůj názor na zbourání hlavní budovy Táborských kasáren, takzvaného bigopaláce. Město chce v areálu vybudovat základní školu. O tématu už ve městě proběhla veřejná diskuse. Z té podle mluvčí města Terezy Lípové vyplynulo, že pro část obyvatel je budova důležitá.
Radnice tak připravila na středu 1. října dvě prohlídky, aby se místní mohli se stavem objektu seznámit. V současnosti budova chátrá a technicky nesplňuje požadavky pro školské účely. „Aby mohla sloužit pro výuku, bylo by nutné výrazně upravit celý obvodový plášť,“ uvádí Benešov na webu.
Obyvatelé Holčovic na Bruntálsku v říjnovém referendu pro změnu rozhodnou o dalším směřování obecní restaurace. Ta je dlouhodobě ve ztrátě a někteří z místních tak dále nechtějí podnik dotovat. Ve Mšeně na Mělnicku budou lidé hlasovat o tom, zda chtějí zúžit památkovou zónu, a například v Čáslavi na Kutnohorsku zase budou během voleb do sněmovny řešit i plánované rozšiřování skládky.
Referenda v Božím Daru a ve Statenicích musel nařídit až soud
O možnosti konání místního referenda někdy rozhodují sami zastupitelé, jindy však musejí zasáhnout soudy. O uspořádání toho v Božím Daru rozhodl 11. září Krajský soud v Plzni. Obyvatelé v něm budou hlasovat, zda má město zakázat nové výstavby v katastru Ryžovna s výjimkou staveb dopravní infrastruktury. Město už podalo proti rozhodnutí kasační stížnost.
Pokud by referendum prošlo, podle starosty Jana Horníka by nebylo možné pak ani například odbahnit vodní nádrž. Dle opozičních zastupitelů ale desítky nových domů do cenné přírodní oblasti nepatří a k ochraně krajiny v části své obce se musí vyjádřit obyvatelé, a nikoliv pouze zastupitelé.
Až soud rozhodl o konání referenda také ve středočeských Statenicích. Krajský soud v Praze vyhověl návrhu občanů a umožnil jim hlasovat o smlouvě mezi obcí a developerskou společností Alfa Praha, která se týká plánované výstavby. Obyvatelé chtějí prostřednictvím referenda prosadit, aby budoucí rozvoj obce zahrnoval i odpovídající občanskou vybavenost, například novou školu. V úterý 30. září se v obci uskuteční na toto téma veřejná debata.
Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent všech oprávněných voličů. Výsledek referenda je pak pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent všech oprávněných voličů.