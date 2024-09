V historickém centru Brna chtějí radní zakázat koloběžky

Radní městské části Brno-střed schválili žádost o zřízení zákazu vjezdu koloběžek a elektrických jednokolek do pěší zóny v centru města. Důvodem jsou opakované stížnosti chodců, kteří se obávají o svou bezpečnost. Žádost teď projedná odbor dopravy brněnského magistrátu. Zákaz by měl platit od příštího roku. Provozovatelé koloběžek s tím nesouhlasí, ke zvýšení bezpečnosti navrhují třeba snížit rychlost v některých úsecích nebo časech.

Letos zatím v městské části Brno-střed evidují městští strážníci dvacet dva přestupků koloběžkářů, polovinu případů tvoří jízda po chodníku a jízda v protisměru. Strážníci také řešili opilého muže, který s koloběžkou spadl do řeky.

„Ten důvod je nasnadě. Je to obava o bezpečnost chodců v pěší zóně. To znamená ulice Masarykova, náměstí Svobody, ulice Česká a přilehlé ulice, které spadají pod tuto městskou zónu,“ řekl místostarosta MČ Brno-střed Zdeněk Machů (ANO). Podle něj v poslední době přibylo stížností týkajících se právě koloběžek.

„Velkým nešvarem jsou mladí lidé přesouvající se z restaurace do restaurace pod vlivem alkoholu. To přináší nejen konfliktní situace v provozu, ale také zranění, bohužel někdy těžká,“ popsal krajský koordinátor BESEP pro Jihomoravský kraj Pavel Čížek.

Koloběžky nejsou slyšet

„Kolize s chodci vedle stylu jízdy nepříznivě ovlivňuje i to, že koloběžky nejsou slyšet,“ upozornil mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Ne všichni však z elektrokoloběžek v centru města mají obavy. „Mně to neomezuje. Já bych byla i pro, ať to jezdí, ale ať mají jasná pravidla,“ řekla místní obyvatelka Jaroslava Husková. „Nedá se říct, že by mě ohrožoval, ale stalo se třeba, že jela skupinka cizinců a nebrali ohledy, prostě si jeli, jak chtěli,“ poznamenala další obyvatelka Ludmila Střechová.

Ze zákazu, který odhlasovali radní Brna-středu, nemají radost například kurýři rozvážející jídlo. „To bych fakt nerad. Jsou lidé, kteří tady jezdí opravdu rychle, asi kvůli tomu to rozhodli. Já se ale snažím jezdit tak, aby to nikoho neotravovalo,“ řekl kurýr Vojtěch Pithart.

Ostrava už má zákaz dva roky

Už před dvěma lety zakázala vjezd do historického centra Ostrava. Podle radnice se opatření osvědčilo a pochvalují si ho jak strážníci, tak chodci. Stejný zákaz zvažuje také vedení Prahy 1.