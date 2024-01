Ledovka stále na některých místech komplikuje dopravu. Vystřídá ji náledí

Pro většinu Česka dál platí varování před ledovkou. Některé silnice jsou úplně nesjízdné, jiné se zvýšenou opatrností. Kvůli nehodě kamionu je uzavřená dálnice D7 ve směru z Prahy do Chomutova u Postoloprt. Pro auta nad tři a půl tuny byla do osmé hodiny ranní uzavřená například silnice z Tanvaldu do Harrachova. Od středečního večera policisté a hasiči zasahovali u řady dopravních nehod.