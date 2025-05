Korespondenční volba je divný a složitý systém, soudí Vondráček

O záporech či kladech korespondenční volby do sněmovny, která je určena českým občanům v zahraničí, hovořil v pořadu Interview ČT24 místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. Celý systém považuje za „divný“ a za často složitý na vysvětlování krajanům. Kritizoval také výrok prezidenta Petra Pavla, že nechce ve vládě ty, kteří chtějí vyvést zemi z EU či NATO. „Je to z ideologických důvodů tak dopředu, tak plošně. Je to na hraně chápání ústavy,“ míní. Dodal, že pokud by hnutí ANO skládalo budoucí vládu, tak by trvalo na názoru, že členství v EU je pro Česko příznivé a ke členství v NATO dokonce nemáme ani žádnou bezpečnostní variantu. Rozhovor s Vondráčkem vedla Tereza Řezníčková.