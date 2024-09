Jihokorejský prezident jedná v Česku o energetice

Lze očekávat, že se hlavy státu dotkly i tématu jaderné energetiky. Vláda v červenci rozhodla o tom, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit korejská KHNP. Energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Francouzská firma EDF i severoamerická společnost Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V pátek ráno zahájí prezidenti podnikatelské fórum. S premiérem Petrem Fialou (ODS) poté jihokorejský prezident navštíví v Plzni závody společností Doosan Škoda Power a Škoda Jaderné strojírenství. Odpoledne budou jednat v Praze.