Návrh na přezkoumání jaderného tendru podala také francouzská EDF

Návrh na přezkoumání tendru na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) také francouzská společnost EDF. Už dříve oznámil podání odvolání americký Westinghouse. Firmy protestují proti průběhu tendru a výběru korejské společnosti KHNP. Oznámil to v úterý ÚOHS, který v současnosti oba návrhy analyzuje. Podle ČEZu má tendr bezpečnostní výjimku, a není tak možné proti průběhu řízení podávat odvolání.

Westinghouse napadl tendr na Dukovany. Podle ČEZu to nelze

Podle ČEZu, který je zadavatelem zakázky, má však tendr bezpečnostní výjimku, která podle zákona umožňuje zadavateli nepostupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. „Výběrové řízení probíhá na základě bezpečnostní výjimky, a tak uchazeč nemůže napadnout průběh výběrového řízení u ÚOHS,“ vysvětlil mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská společnost KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou firmou EDF. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by se měla podepsat do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.