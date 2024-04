Hrozí omezení dodávek léku pro chronicky nemocné. Resort tají, o jaký jde

„Když dál jednáme s tou firmou, tak ona nám řekla – to omezení by možná nebylo, když zvýšíte cenu toho léku čtyřnásobně, přičemž jeho cena odpovídá průměru v EU. Budu chtít, aby to Evropská komise a Evropská unie tvrdě řešily, protože toto opravdu není možné. To se hodně blíží vyděračským praktikám,“ je přesvědčený Válek.

Zástupci farmaceutických společností ale dlouhodobě upozorňují, že maximální ceny, za které firmy mohou uvést lék na český trh, jsou nízké. Výrobcům se tak dodávky nevyplatí. Ceny léčiv přitom stejně rostou, platí to ale hlavně u volně prodejných léků.

Například u antibiotik v poslední době doplatky nijak skokově nevzrostly, lidé tak musí obvykle sáhnout do peněženky pro částku odpovídající několika desítkám korun. To, že ceny léků na předpis rostou, ale pomaleji než třeba ceny potravin nebo bydlení, ukázala analýza, kterou si výrobci medikamentů nechali zpracovat.