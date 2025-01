„Hrajeme o charakter naší společnosti,“ řekl Kroupa o pomoci Ukrajině

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu Česko poskytlo napadené zemi vojenský materiál v hodnotě přes sedm miliard korun. Jako dárce, koordinátor nebo organizátor se pak Česko podílelo na dodávkách v přepočtu zhruba za 72 miliard korun. Na pomoci se podílely i nezávislé spolky a veřejnost. „Otázka bezpečnosti už není výlučnou oblastí státu. Podpora posledních tří let ukazuje vnitřní potřebu společnosti se bránit,“ věří zástupce organizace podporující Ukrajinu Skupina D Martin Kroupa. Vedle něj přijali pozvání do pořadu 90′ ČT24 iniciátoři dalších projektů Martin Ondráček a Jan Heřmánek.

„Doufal jsem, že to bude menší invaze, například že Rusko zaútočí jen na část Ukrajiny, na Luhansk nebo Doněckou oblast. První den to byl šok, byli jsme naštvaní a přemýšleli, jak pomoct,“ doplnil místopředseda Team4Ukraine Jan Heřmánek.

„Já jsem patřil mezi skupinu lidí, kteří nevěřili, že to Putin udělá,“ přiznává iniciátor projektu Dárek pro Putina Martin Ondráček. „Byl jsem strašně překvapený, nedávalo mi to logiku a naštvalo mě to. Od rozčílení mi pomohla až příprava podpory.“

Je více apatie, ale podpora neupadá

Začátek české pomoci Ukrajině byl úžasný, poznamenal Kroupa. „Myslím si, že nikdo nečekal tak silnou reakci veřejnosti. Bylo to povzbuzující – pomoci bylo dokonce tolik, že jsme ani nebyli schopní vše využít. Ale dnes už okolo sebe mnohem více vidím takový druh apatie, že s touto situací nejde nic dělat. Nechci to nazývat únavou, to je podle mě nehorázné, protože nám se nic neděje. Hrajeme o charakter naší vlastní společnosti,“ myslí si Kroupa.

V číslech se apatie ovšem vůbec neodráží, doplnil Ondráček. „K roku 2024 jsme vybrali téměř čtvrt miliardy korun. Pro mě je to zpráva o tom, že lidé chtějí pomáhat, i skrze někoho, kdo nakupuje zbraně. To v českém prostředí přineslo změnu,“ míní.

„Je důležité si uvědomit – mě by to upřímně dříve vůbec nenapadlo – že teď můžeme prakticky přispět k tomu, že se nějaký ruský voják nevrátí z války domů. Například pokud člověk pošle dva a půl tisíce korun, zaplatí to kilo trhaviny. A to je strašně moc,“ vysvětlil Ondráček. Důležitost trhaviny zdůraznil i Kroupa. „Ukrajinci ji mají málo a momentálně ji montují i ze starých min, což je velmi nebezpečné. A hodila by se i v případě konce války, pomohla by k odminování území, kterého je hodně,“ vysvětlil.

Heřmánek vidí financování zbraní také jako důležitý způsob pomoci. „Pakliže čelíte agresi, pomoc civilistům je samozřejmě důležitá, ale hlavní je zbavit se té příčiny. Tou je útočník, kterého musí Ukrajina porazit,“ poznamenal. Zároveň potvrdil, že finanční pomoc neklesá. „Jen se nejspíše trochu uzavírá do určité bubliny,“ doplnil.