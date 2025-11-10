Hosté Událostí, komentářů týdne probrali volbu nového šéfa sněmovny


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
65 minut
Události, komentáře týdne (9. 11. 2025)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o volbě předsedy Poslanecké sněmovny, sundání ukrajinské vlajky z budovy dolní komory nebo zastoupení mladé generace v politice. Pořad se věnoval také plánu odměn pro šéfa automobilky Tesla Elona Muska či sporům o název stanice Olbrachtova připravované linky pražského metra D. Diskuse se účastnili jazykovědec Karel Oliva, někdejší politik Jiří Dolejš, spisovatelka Markéta Lukášková, novinář Dalibor Balšínek a komentátor Petros Michopulos. Debatou provázel Lukáš Dolanský.

Aktuálně z rubriky Domácí

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali volbu nového šéfa sněmovny

před 33 mminutami

Demografové upozorňují na další citelný propad porodnosti

Tuzemská společnost se co do své velikosti a síly neobnovuje. K několika letům klesající porodnosti a plodnosti přibyl nyní i propad salda migrace, kdy se víc lidí ze země vystěhovalo, než kolik se do ní přistěhovalo. Tématu příčin, dopadů a řešení demografického regresu se věnuje nová epizoda pořadu ekonomické publicistiky ČT Bilance s podtitulem Proč se nerodí děti.
před 2 hhodinami

Žen v armádě přibývá

Do armády vstupuje stále víc žen. Momentálně tvoří už patnáct procent vojska. Podíl tak převyšuje průměr zemí NATO. V nejvyšších armádních pozicích ale stále dominují muži. V české armádě je nyní přes čtyři tisíce vojákyň. Od roku 2023 zhruba o čtyři sta víc. Momentálně nejvyšší hodnost v armádě, kterou zastávají ženy, je plukovnice. Generálskou hodnost měly v historii jen dvě ženy – první byla v roce 2017 Lenka Šmerdová.
před 2 hhodinami

Nové léky zmírňují záchvaty i u těžkých forem epilepsie

Nadějí pro pacienty s epilepsií jsou dva nové léky. Zmírnit záchvaty pomáhají i u takzvaného LGS syndromu, což je jedna z nejvážnějších forem nemoci. Časté epileptické záchvaty mohou vést k mentální retardaci i poruchám chování. Specialisté teď hledají rodiny, které o nových možnostech terapie ještě nevědí. Podle lékařů existují desítky typů epilepsií od závažných forem až po lehké, důležitá je proto správná léčba.
před 3 hhodinami

Prezident Pavel zahájí dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou zahájí dvoudenní návštěvu Karlovarského kraje. Setká se s představiteli kraje i měst a obcí, navštíví také některé turistické zajímavosti regionu. Naposledy navštívil Karlovarský kraj vloni v červnu.
před 4 hhodinami

Při akčních nákupech by zákazníci měli dbát na kontrolu slevy

Ačkoliv černý pátek připadá až na konec listopadu, někteří obchodníci už akce zahájili. Slevy se zpravidla pohybují v řádu desítek procent, zákazníci by však při nákupech měli být pozorní. Důležitá je kontrola výpočtu slev. Roli hraje takzvaná referenční cena, z níž výše slevy vychází. Proto musí být uvedena na cenovce. „Měla by odrážet nejnižší cenu za posledních třicet dní před uvedením slevové akce,“ vysvětluje právník dTestu Jan Šůra.
před 13 hhodinami

Windfall tax skončí. Většinu zaplatil ČEZ, banky odvedly minimum

Celkem skoro 118 miliard korun má stát vybrat na takzvané windfall tax, tedy dani z neočekávaných zisků, kterou odcházející vláda uvalila na vybraná odvětví. Jde o celkové inkaso za tři roky fungování daně, která má letoškem skončit. Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) pro ČT připustil, že daň by teď konstruoval jinak. Naprostou většinu jejích výnosů zaplatila společnost ČEZ, naopak třeba bankovní sektor odvedl minimum.
před 13 hhodinami

Hřib a Gregor se v Duelu ČT24 přeli o dopravě či politické kultuře

Podle nově zvoleného poslance za Motoristy Matěje Gregora jsou dopravní kolony často způsobené necitlivými zásahy politiků, „kteří nějakým způsobem nestrategicky naplánují nejrůznější odstávky“. Podle předsedy Pirátů a náměstka pražského primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba vychází některé problémy v dopravě z pražského historického centra, které omezuje kapacitu silnic. Vyzývá proto k častějšímu využívání městské hromadné dopravy, do které se podle něj velmi investuje. V Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou spolu diskutovali třeba také o elektromobilitě nebo tuzemské politické kultuře.
před 14 hhodinami
