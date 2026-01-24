Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek uvedl, že armáda je od loňského podzimu připravena poskytnout Ukrajině čtyři letouny L-159. Podle něj by to nijak neohrozilo obranyschopnost Česka. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) prodej letounů nepodporuje a tvrdí, že žádné takové doporučení od vojáků nedostal. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Událostech, komentářích řekl, že ho prohlášení armády nepřekvapilo a zastává stejný názor, obranyschopnost Česka by to podle něj „nijak fatálně neohrozilo“. Poslanec Radek Koten (SPD) podotkl, že dodat „pouze holá letadla bez jakéhokoli servisu, náhradních dílů, bez vycvičených pilotů“ mu smysl nedává. V debatě moderované Lukášem Dolanským hosté hovořili rovněž o českém zbrojním průmyslu a vstupu zbrojařské skupiny CSG na burzu. Svůj komentář připojil také bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.
V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů
Nové vysokoškolské obory reflektují trendy i požadavky firem
Vysoké školy v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech otevřou příští akademický rok nové obory. Podle mluvčích oslovených škol reagují nové studijní programy na konkrétní požadavky zaměstnavatelů, kteří kromě praktických znalostí žádají i schopnost kritického myšlení. Školy zohledňují i společenské trendy. Nové studijní programy se často týkají životního prostředí nebo umělé inteligence.
Češi poslali na pomoc Ukrajině za den a půl přes 40 milionů
Od spuštění nové sbírky na pomoc Ukrajině ve středu večer se v tuzemsku do pátečního odpoledne vybralo přes čtyřicet milionů korun. Překonána tak byla obdobná výzvu v Polsku, kde za šest dní lidé naposílali v přepočtu na třicet milionů korun. Češi takto poslali po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetickou síť peníze například na generátory a záložní zdroje. Napadené zemi pomáhají a přispívají ale i jinak – například výrobou zákopových svíček či maskovacích sítí. Do této produkce se zapojil Skaut i další organizace.
ANO má volební sněm, Babiš je bez protikandidáta
Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v sobotu obhajovat post šéfa hnutí ANO. „Zatím nikdo jiný nekandiduje, tak to zůstalo zase na mně,“ řekl Babiš dříve během týdne. Volební sněm vládního hnutí se koná v Praze na Chodově. Babiš je předsedou hnutí nepřetržitě od jeho založení. Naposledy obhájil stranický mandát v roce 2024 s 90 procenty hlasů.
Diag Human spustila exekuci na dvě firmy skupiny ČEZ
Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
Světový pohár v biatlonu i druhý den přilákal tisíce fanoušků
Biatlonisté na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě mají za sebou druhý den závodů. Na místě je i přes mrazivé počasí sledovaly tisíce fanoušků. Podle organizátorů jich mělo v pátek dorazit přes deset tisíc stejně jako předešlý den. Program tam ještě nekončí. O víkendu se pojedou i závody Světového poháru v alpském lyžování – ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších.
Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku
Cena akcií zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada první den obchodování na nizozemské burze vzrostla o 31,4 procenta na 32,85 eura (téměř 800 korun). Svou tržní kapitalizací CSG překonala společnost ČEZ, čímž se stala nejhodnotnější firmou v Česku. Podle agentury Bloomberg je nyní Strnad nejbohatším zbrojařským magnátem na světě a třetím nejbohatším člověkem světa ve věku do čtyřiceti let.
Pavel hodlá obhajovat funkci v případě podpory a zdraví
Prezident Petr Pavel bude znovu kandidovat na svou funkci, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň ho nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z rodiny, řekl při návštěvě Prostějova. Řekl také, že se nebrání diskusi s vládou o nových schválených velvyslancích, kteří by v příštích měsících měli nastoupit do diplomatických misí. Odmítnutí všech by ale považoval jen za snahu negovat vše, co dělal předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).
