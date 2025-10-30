Hosté Událostí, komentářů debatovali o koaliční smlouvě a jednacím řádu sněmovny

33 minut
Stoprocentní shoda na programovém prohlášení vlády. Tak komentují výsledek středeční téměř pětihodinové schůzky zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů. Znění programu chtějí zveřejnit v pondělí, kdy ho zároveň odešlou prezidentovi Petru Pavlovi. Ve stejný den poprvé zasedne v novém složení Poslanecká sněmovna. O tom, jak může ještě do povolebního vývoje zasáhnout prezident Pavel, i o rozdělování funkcí ve sněmovně a jejím jednacím řádu v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali poslankyně Marie Pošarová (SPD), Kateřina Stojanová (Piráti) a nově zvolený poslanec Petr Sokol (ODS).