Hosté Událostí, komentářů debatovali o koaliční smlouvě a jednacím řádu sněmovny

Stoprocentní shoda na programovém prohlášení vlády. Tak komentují výsledek středeční téměř pětihodinové schůzky zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů. Znění programu chtějí zveřejnit v pondělí, kdy ho zároveň odešlou prezidentovi Petru Pavlovi. Ve stejný den poprvé zasedne v novém složení Poslanecká sněmovna. O tom, jak může ještě do povolebního vývoje zasáhnout prezident Pavel, i o rozdělování funkcí ve sněmovně a jejím jednacím řádu v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali poslankyně Marie Pošarová (SPD), Kateřina Stojanová (Piráti) a nově zvolený poslanec Petr Sokol (ODS).

V pátek se vyjasní, o víkendu bude ale pršet

Po pátečním vyjasnění se o víkendu obloha v Česku zatáhne a bude pršet. Teploty ale postupně vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na pátek předpovídají meteorologové jasno až polojasno.
Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro aplikaci eDoklady či Portál dopravy, opět funguje. Problémy, jež měla od středečního odpoledne, se podařilo v noci vyřešit. Ráno o tom informoval mluvčí Digitální informační agentury (DIA) Jakub Palata. Problémy trvaly asi dvanáct hodin, částečně byly způsobené výpadkem služby Azure americké firmy Microsoft.
Rakovina prsu může být zákeřná u těhotných žen

Čtvrtina žen, které mají nárok na screening karcinomu prsu, na něj nechodí. Při včasném odhalení je přitom naděje na vyléčení téměř stoprocentní. Ročně lékaři nádor najdou asi u osmi tisíc pacientek a číslo roste. Zvlášť zákeřná může být choroba u těhotných. Je vzácná, u mladších ročníků se ale objevuje stále častěji.
Symbol propagandy i emotivní zážitek, přibližuje výstava fenomén spartakiády

Pro někoho symbol komunistické propagandy, pro jiné nezapomenutelný zážitek plný emocí. Spartakiády patřily k největším tělovýchovným akcím své doby – na Strahov přijížděly miliony cvičenců z celého Československa. Nová výstava Fenomén spartakiáda 1955–1990 v Křížové chodbě Nové radnice v Brně připomíná jejich historii.
Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Podle zářijových dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je v současné době všech předepisujících lékařů 296. Jde jak o specialisty, tak od dubna i o praktické lékaře. Ti mohou léčebné konopí předepisovat díky nové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, platné právě od 1. dubna 2025. Za prvních devět měsíců letošního roku vydali všichni lékaři celkem 41 008 receptů na léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 314 kilogramů. Za stejnou dobu loňského roku to bylo přibližně o 6 tisíc receptů méně.
Systém potřebný pro fungování eDokladů není dostupný

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro aplikaci eDoklady či Portál dopravy, byla od středečního odpoledne nedostupná a výpadek trval i po 23:00. Na nápravě pracuje Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje. O problému se podle mluvčího Jakuba Palaty dozvěděla krátce před 13:00. Zatím ale nedovede určit, kdy bude NIA opět plně funkční.
Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

Tarify všech učitelů a akademiků stoupnou od 1. ledna příštího roku o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům vláda zvýšila tarif o fixních dva tisíce korun měsíčně. O přijetí návrhu informoval po středečním jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Kabinet se věnoval rovněž otázkám spojeným s bydlením nebo pracovními úrazy.
