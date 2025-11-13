Hosté Událostí, komentářů debatovali o Babišově střetu zájmů a požadavcích prezidenta

61 minut
Prezident Petr Pavel ve středu oznámil, že je připraven jmenovat Andreje Babiše (ANO) premiérem, ale až poté, co předseda hnutí ANO předloží řešení svého střetu zájmů. Při středeční schůzce na Pražském hradě prezident s Babišem jednal také o programovém prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. O Babišově střetu zájmů a postojích prezidenta v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou debatovali místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), poslanec Igor Červený (Motoristé), 1. místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová a 1. místopředseda Pirátů Martin Šmída.