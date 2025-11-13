Hosté Událostí, komentářů debatovali o Babišově střetu zájmů a požadavcích prezidenta


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
61 minut
Události, komentáře: Debata o jednání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla
Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel ve středu oznámil, že je připraven jmenovat Andreje Babiše (ANO) premiérem, ale až poté, co předseda hnutí ANO předloží řešení svého střetu zájmů. Při středeční schůzce na Pražském hradě prezident s Babišem jednal také o programovém prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. O Babišově střetu zájmů a postojích prezidenta v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou debatovali místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), poslanec Igor Červený (Motoristé), 1. místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová a 1. místopředseda Pirátů Martin Šmída.

Výběr redakce

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 17 mminutami
Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

před 4 hhodinami
Trump podepsal obnovení financování vlády

Trump podepsal obnovení financování vlády

01:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami
O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

před 9 hhodinami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

před 12 hhodinami
Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa

Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Všech čtrnáct lidí, které policie zadržela v úterý v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) celkem obvinila dvanáct lidí a pět firem kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami, žalobkyně pro ně vazbu nežádá, informovala státní zástupkyně Adéla Rosůlek. Ze zaměstnanců ŘSD nebyl nikdo ani zadržený, ani obviněný, doplnil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
08:01Aktualizovánopřed 17 mminutami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o Babišově střetu zájmů a požadavcích prezidenta

Prezident Petr Pavel ve středu oznámil, že je připraven jmenovat Andreje Babiše (ANO) premiérem, ale až poté, co předseda hnutí ANO předloží řešení svého střetu zájmů. Při středeční schůzce na Pražském hradě prezident s Babišem jednal také o programovém prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. O Babišově střetu zájmů a postojích prezidenta v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou debatovali místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), poslanec Igor Červený (Motoristé), 1. místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová a 1. místopředseda Pirátů Martin Šmída.
před 51 mminutami

O víkendu může sněžit, od pondělí v noci mrznout

Ve čtvrtek a v pátek bude v Česku většinou polojasno s minimem srážek a teplotami i přes patnáct stupňů Celsia. Chladněji bude v místech s mlhami a nízkou oblačností. O víkendu srážek přibyde a začne se ochlazovat, od pondělí může v noci mrznout a sněžit může už nejen na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Výroba aut v Česku se mění

Výroba automobilů v Česku se mění, například kolínský závod společnosti Toyota přestal vyrábět vozy pouze se spalovacím motorem. Nahradí je novým hybridním modelem a produkovat tak bude už jen hybridy. O takové modely mají Češi stále větší zájem a víc kupují i čistě elektrická auta. Na ty se už v Česku soustředí Škoda Auto a Hyundai – za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobily 162 tisíc vozů. Škoda Auto ještě víc – podle automobilky zároveň rostou i prodeje. „Rosteme velmi výrazně speciálně v sekci elektromobilů, roste celý trh,“ uvedl vedoucí pro český trh ze Škody Auto Jiří Maláček. I přesto je zájem o čistě elektrické vozy v Česku stále malý, na celkových prodejích se podílí jen asi pěti a půl procenty.
před 2 hhodinami

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školy zatím nedostaly část peněz na platy do konce kalendářního roku, protože ministerstvo školství čeká na převod necelých čtyř miliard, které by pak mohlo do regionů poslat. Původní rozpočet s částkou nepočítal. Předpokládal totiž, že financování pracovníků kuchyní nebo úklidu přejde na obce od září. Ty ho ale převezmou až od ledna.
před 4 hhodinami

Ministerstvo zatím vydalo kvůli kratomu licenci třiceti obchodům

Kratom a jeho extrakt se od středy 12. listopadu mohou v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Zakázaný je i prodej látky v jakékoliv podobě v automatech. Začalo totiž platit nařízení vlády, které kratom řadí na seznam psychomodulačních substancí s regulovaným prodejem. Ministerstvo zdravotnictví chce novou regulací zamezit mladým lidem přístup k této látce. Dosud vydalo licenci třiceti specializovaným obchodům. Kontroly prodeje bude provádět Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která může udělit sankci až deset milionů korun.
před 13 hhodinami

Pavel nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak vyřeší střet zájmů

Prezident Petr Pavel ve středu na Pražském hradě přijal předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Jednali o návrhu programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. Tématem byl i Babišův střet zájmů. Možný budoucí premiér po jednání zopakoval, že řešení svého střetu zájmů prezidentovi vysvětlí. Pavel nadále požaduje, aby Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak svůj střet zájmů vyřeší.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Rada ČT: Nezvaní Okamury do OVM může být narušením demokratické soutěže stran

Členové Rady České televize považují fakt, že do diskusního pořadu Otázky Václava Moravce nebyl dlouhodobě zván předseda SPD Tomio Okamura, za možné narušení demokratické soutěže politických stran. Vyplývá to z usnesení, které radní schválili ve středu na jednání v Brně.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...