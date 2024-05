Hokejový šampionát jako finanční vzpruha. Fanoušci by mohli utratit kolem dvou miliard

Mistrovství světa v ledním hokeji přitáhlo do Prahy a Ostravy tisíce návštěvníků. Kromě hal zaplnili také fanzóny a hospody. Už na začátku května hlásily hotely v hlavním městě naplněnost kapacit téměř devadesát procent, v Ostravě pětasedmdesát procent. Čeká se, že tuzemští i zahraniční fanoušci utratí během šampionátu za různé služby a zboží kolem dvou miliard korun.

Do Prahy dorazili fanoušci například z Finska nebo Švýcarska, do Ostravy hojně přijížděli Slováci, ale čekají se i Poláci nebo Švédové. Na zahraniční návštěvníky se připravují i místní hospody.

Větší tržby čekají i hoteliéři. „My to vnímáme i hlavně jako událost marketingovou, protože o České republice se bude hovořit ve světě,“ zmínil prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Pro nás je to určitě signál, že se skutečně vracíme do těch kolejí, na které jsme byli zvyklí v době před rokem 2020, a i ta čísla už tomu momentálně odpovídají,“ dodal.

Na mistrovství se snaží vydělat i prodejci potravin a alkoholu, ale také sázkové kanceláře. Už vloni při hokejovém mistrovství lidé prosázeli více než dvě miliardy korun. Nehrálo se přitom v Česku a národní tým nehrál o medaile.

Zajištění bezpečnosti

Před začátkem utkání v Praze arénu prohlížely desítky policistů. Pomáhali jim třeba i psi cvičení na vyhledávání výbušnin. „Veškeré prohlídky jsou dělány důkladně s ohledem na skutečnost, že mistrovství světa v ledním hokeji je jeden z nejvýznamnějších měkkých cílů,“ prohlásil náměstek ředitele pyrotechnické služby policejního prezidia Jiří Frei. Nasazené jsou i speciální vozy s kamerovou technikou.

Policisté kontrolují i auta, řidiči musí otevírat kufry a nákladové prostory. Podobné prohlídky se budou v Praze i Ostravě dělat každý den šampionátu.