„Historie by se mohla opakovat.“ V Praze uctili oběti bombardování z února 1945

„Letos je to už deset let, co byla instalována pamětní deska, která je vyrobena právě z bomb, které na Prahu dopadly. Myslím si, že je to důležité. Domnívám se, že bez toho by se mohla historie opakovat,“ zdůraznil Knížek.

Pietní deska vytvořená ze střepin jednotlivých bomb se nachází nedaleko Karlova náměstí, kde byl jeden z největších krytů. Při bombardování Prahy v něm zemřelo přes 130 lidí. Šlo především o matky s dětmi. Američané shazovali těžké bomby, na které kryty nebyly konstruované.