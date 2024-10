Druhou potvrzenou obětí záplav v Olomouckém kraji je žena nalezená v Polsku

Informaci o výsledcích odborného zkoumání DNA obdrželi policisté od polských kolegů. Tělo pohřešované ženy bylo nalezeno v Polsku u obce Glucholazy, zhruba třicet kilometrů od místa, kde vůz strhla rozbouřená řeka. „Analýzou bylo potvrzeno, že se jedná o sedmadvacetiletou ženu z Jesenicka, kterou jsme pohřešovali od 14. září,“ uvedla policejní mluvčí.

Z vozu v dravém proudu se podařilo v osudnou chvíli dostat jednomu člověku na břeh, další tři zůstali uvnitř. Po posádce začali okamžitě pátrat přivolaní vodní záchranáři Českého červeného kříže. Terénním autem se tehdy dostali i přes kritickou situaci do míst, kam už policie ani hasiči nemohli. „Na místě byl obrovský proud. Vůz jsme hledali přes hodinu, a to jsme jeli hodně daleko po proudu. Vzdali jsme to, když nám voda šla už přes kapotu. Na záchranu by už bylo pozdě,“ popsal situaci jeden ze zasahujících záchranářů David Smékal. Dodal, že řekou v té chvíli pluly celé obrovské stromy.

Zničené auto našla policie o dva dny později zhruba půl kilometru daleko, bylo však prázdné. Po pohřešovaných policisté začali pátrat okamžitě po povodních, terén procházeli i s psovody. Staříč vtéká v Jeseníku do řeky Bělé. Právě tento tok během povodní zpustošil nejen Jeseník, ale i další obce, jako je Česká Ves, Písečná a Mikulovice. Poté protéká Polskem a vlévá se do Kladské Nisy.