Některým základním školám komplikují začátek školního roku probíhající rekonstrukce. Například v Litomyšli na Svitavsku kvůli tomu někteří žáci dostali v prvním týdnu ředitelské volno, řekla ČT ředitelka školy Miroslava Jirečková. Stavební práce ovlivní provoz škol také v Rokycanech, Kravařích nebo Brumově-Bylnici. V Šumperku se kvůli horšímu stavu školy opravy prodloužily až do října, vyučování ale začne v běžném termínu.
Do začátku školního roku zasahují rekonstrukce
„Rekonstrukce školy měla být původně hotová 21. srpna, v chemické laboratoři se ale objevily zádrhely, opravy potrvají do prvního týdne v září,“ vysvětluje ředitelka 2. základní školy v Litomyšli Miroslava Jirečková. Žáci třetích až devátých tříd se tak do lavic vrátí až 8. září. Volno se netýká prvních a druhých tříd, které do školy nastoupí už v pondělí 1. září. Ostatní žáci prvního stupně mohou v prvním týdnu využít družinu.
Kromě rekonstrukce kabinetů a učeben chemie, fyziky a přírodopisu bude mít škola jednu novou učebnu. „Museli jsme přestavět jednu místnost, která původně sloužila jako sklad,“ popisuje Jirečková. V letošním školním roce totiž bude instituci navštěvovat o třicet žáků více než loni.
Místo budovy modulární škola
Kvůli dlouhodobé rekonstrukci do budovy nenastoupí děti ze základní školy v Kravařích na Opavsku. „Na školní hřiště jsme umístili modulární školu. Jsou v ní šatny, kabinety, toalety i pitná voda,“ vyjmenovává mluvčí města Kravaře Eva Hanzlíková. Nájem sto tisíc korun měsíčně hradí město. Do budovy, ve které budou nové elektrorozvody, podlahy, okna, střecha i zateplení, by se děti měly vrátit po jarních prázdninách.
S komplikacemi se setkala také Základní škola Jednička v Šumperku, kde se opravovaly šatny, hlavní vstup a v některých třídách také podlahy. Rekonstrukce budou delší o šest týdnů, školní rok ale začne v běžném termínu.
Opravuje se také Základní škola Jižní předměstí v Rokycanech na Plzeňsku. „Od června se rekonstruuje budova druhého stupně, práce potrvá až do začátku září. Veškerá výuka se bude konat v budově prvního stupně. Žáci prvních až pátých tříd tam budou od rána do jedenácti hodin. Po nich nastoupí žáci druhého stupně a jejich výuka potrvá do odpoledních hodin,“ objasňuje ředitel školy Robert Harnoch.
Rekonstrukce má trvat až do srpna 2027, opravovat se bude i v průběhu školního roku. „Během letoška pracujeme na fasádách, střeše a suterénu. Práce by neměly mít na výuku vliv. Pokud budou hlasité, přesuneme je na odpoledne nebo sobotu,“ dodává Harnoch.
Studené obědy kvůli rekonstrukci jídelny
Základní škola ve městě Brumov-Bylnice na Zlínsku rekonstruuje celou školu, od září bude pracovat na budově prvního stupně. Děti všech ročníků tak budou ve třídách druhého stupně. „Museli jsme zrušit odborné učebny určené pro konkrétní předmět. Do konce února jsou to kmenové třídy. Pak se všichni přesuneme do budovy prvního stupně a opravovat se bude budova druhého stupně,“ popisuje plány ředitel Roman Rydval.
Do poloviny října budou mít děti studené obědy, protože se opravuje také školní jídelna. Celá rekonstrukce má být dokončena na konci srpna příštího roku.