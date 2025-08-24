Sto třicet dětí ze základní a mateřské školy Malšova Lhota v Hradci Králové začne školní rok v náhradních prostorách. Radnice nestihne kolaudaci zrekonstruované školy kvůli sporu s majitelem sousední nemovitosti. Jeho námitky skončily až na ministerstvu pro místní rozvoj.
Sousedský spor oddaluje kolaudaci, děti začnou školní rok v provizoriu
Celková rekonstrukce školy za 69 milionů je už téměř hotová. Spolumajitel sousedního domu ale město nařkl, že nemá platné stavební povolení. „Odvolává se na to, že nebyl účastníkem řízení a podal po dvanácti měsících od vydání prodloužení společného povolení námitku,“ tvrdí investiční technik Jiří Pastucha z královéhradeckého magistrátu.
Prodloužení stavebního povolení město získalo v březnu loňského roku. Spolumajitel nemovitosti přes svého syna vystoupení na kameru několikrát odmítl. Poslal jen několik různých prohlášení. „Bojujeme za rozvoj a dobudování celého areálu včetně nové školky tak, aby nebyl jen nebezpečným provizoriem,“ sdělil syn a mediální zástupce majitele nemovitosti Jaroslav Novotný.
Napřímo nekomunikuje ani s městem. V minulosti například vznesl požadavek na dobudování komunikace ke svému pozemku. „Stěžovatel byl kontaktován, on schůzku odmítl. Jednou tu schůzku připustil, ovšem za podmínky, že okamžitě přerušíme stavební činnost,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Ministerstvo pro místní rozvoj chce usnesení o námitce na podjatost krajského úřadu vydat do konce srpna. Město už dětem zajistilo náhradní prostory, kde se budou učit. Čtyři třídy nabídla základní škola Mandysova. „Dvě jsou vybavené a do dalších dvou si musíme přivézt svůj nábytek,“ popsala ředitelka ZŠ a MŠ Malšova Lhota Iva Trojnová. Kdy město bude moct o kolaudaci zažádat, zatím neví.