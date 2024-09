Do kasiček nám nesahejte, brání samosprávy miliardové půjčky státu

ČT24

, eko

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Samosprávy stále více půjčují volné peníze státu (zdroj: ČT24)

Přibývá samospráv, které půjčují volné peníze státu. Dál vykazují rekordní přebytky, které v pololetí přesáhly 82 miliard korun. Některé ze samospráv si u státu zatím uložily celkem skoro devět miliard. Ministerstvo financí to vítá, vládě peníze pomohou s financováním rozpočtových schodků. Podle Národní rozpočtové rady ale systém přerozdělování peněz z daňových výnosů nedává smysl. Politikům doporučuje ho změnit, samosprávy to ale odmítají.

Kvůli výrazným přebytkům samospráv rada doporučuje, aby místo obecních a krajských pokladen putovalo víc peněz do té státní. Samosprávy ale připomínají, co všechno právě pro stát na městských a obecních úřadech dělají. Například Jihomoravský kraj má volné finanční prostředky, včetně těch na investice, uložené vedle komerčních bank i ve státní pokladně. „Kraj má uloženou částku 250 milionů korun u České národní banky na tříměsíčním termínovaném vkladu,“ upřesňuje mluvčí Alena Knotková. To Moravskoslezský kraj poslal do státní pokladny větší sumu. Celkem miliardu a šest set milionů korun má podle mluvčí Nikoly Birklenové uloženu na různých termínovaných vkladech. „Jsou většinou krátkodobé, od tří do devíti měsíců,“ doplňuje Birklenová.

Vedle vedení Jihomoravského a Moravskoslezského kraje poslalo do státní pokladny peníze na termínované vklady přes dvě stě dvacet obcí a měst. V souhrnu jde o necelých devět miliard. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS jsou peníze u státu uložené na nižší, zato však na jistý a stabilní úrok. Pro vládu to pak má ten benefit, že z uložených peněz bude moct splácet státní dluh. „Je to levnější typ financování státního rozpočtu,“ doplnil předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). Ukládání peněz u státu by podle něj mělo zůstat dobrovolné a kraje s obcemi by k němu měly být nanejvýš pozitivně motivované.

Investice nepřicházejí Zástupci koalice zároveň vyzývají obce a kraje k masivnějším investicím. „Nedává logiku, aby stát byl chudý a města a obce byla bohatá v tom smyslu, že se jim skutečně ty volné finanční prostředky nedaří zhodnotit,“ myslí si místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový z TOP 09. Ke schopnosti samospráv investovat je skeptický člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel: „Daňovým poplatníkům je odebrána tato částka a následně vlastně přesunuta na bankovní účty. Toto se děje několik let za sebou neustále s příslibem nárůstu budoucí investiční aktivity, ke které ale nedochází,“ uvedl Pavel.