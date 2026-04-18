Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Sociologický ústav AV ČR

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.

O příklonu k autoritářským lídrům podle vědkyně rozhoduje několik faktorů. Zmínila například věk, vzdělání, ale i autoritářská výchova. „Pak to jsou politické faktory, často je to odpojení se od současných politických stran, nechuť chodit k volbám, ale i představy o demokracii,“ uvedla Plecitá.

Jednotlivci extrémně nespokojení s demokracií se přiklánějí k silným vůdcům. Ani spokojenost s demokracií ale zároveň nevylučuje tendenci k tíhnutí k autoritářům.

Vědci se zaměřili na generaci takzvaných baby boomerů narozených v letech 1946 až 1964, generaci X z let 1965 až 1980, mileniály z let 1981 až 1996 a generaci Z z let 1997 až 2012 v evropských zemích. Zjišťovali jejich postoje k autoritě i důvody podpory autoritářských lídrů. Využili údaje z průzkumu ze tří desítek zemí a z projektu Infra4NextGen.

Preference silného lídra u nejstarší generace

Podle Plecité na aktuálních datech překvapuje preference silného lídra nad zákonem u nejstarší generace. Zmínila, že čím jsou lidé starší, tím víc jsou k autoritářství konformní. Snaží se čím dál méně proti autoritám vystupovat a opravovat je. „U nejmladších překvapuje to, že jim nejméně záleží na tom, zda žijí v demokratické zemi,“ uvedla Plecitá.

Experti důvody přístupu mladých k demokracii neznají a nevědí, zda jsou jim jedno poměry ve vlasti, nebo by jim nevadilo žít v cizině v autoritářském státě třeba kvůli kariéře. Podle socioložky je třeba další výzkum. „Stejně tak jako u otázky, jakým způsobem se budou ubírat stárnoucí společnosti, jak se tam bude proměňovat postoj k autoritě a zda v budoucnu budou autoritářští lídři, kteří si nedělají starosti s právním řádem země, tolerování více než před dvaceti, třiceti či čtyřiceti lety,“ podotkla vědkyně.

Pocit ohrožení

Dalším faktorem, který rozhoduje o příklonu k autoritářským režimům, je podle výzkumu určité sociální ohrožení. „To se často manifestuje velmi krajními politickými názory, například na klima, migraci, na přerozdělování ve společnosti. Na roli ženy a muže, na tato klíčová společenská témata,“ dodala.

Socioložka Kateřina Plecitá ze Sociologického ústavu AV ČR
Pocit odpovědnosti za změnu klimatu měli nejčastěji příslušníci generace X a mileniálové. Pro zajištění budoucích důchodů i za cenu snížení těch nynějších byli nejčastěji dvě nejmladší generace, nejméně boomeři. Ti se cítili nejvíc spjatí se svou zemí, s klesajícím věkem sepětí sláblo.

K autoritářským lídrům podle vědkyně tíhnou také lidé, „kteří mají pocit, že jsou ve společnosti diskriminováni, že žijí v nebezpečné lokalitě, že špatně vycházejí se svým příjmem,“ uvedla.

Staří i mladší vnímají diskriminaci

V příklonu k autoritářům hraje roli i pocit věkové diskriminace. „Věk je jedním z faktorů, který lidé uvádějí jako faktor diskriminace. (...) Nejvíce je tam lidí z poválečné generace,“ uvedla vědkyně. Dodala, že překvapením bylo, že v této skupině bylo také „hodně lidí z generace Z“. „Tyto dvě krajní generace nejčastěji reportují pocit diskriminace ve společnosti,“ zmínila.

V nejmladší generaci se to podle ní vysvětluje tak, že někde přetrvává přezíravý postoj k mládeži a „představa, že by se měla podřizovat, přičemž předchozí generace jim vybudovaly velmi dobrý základ, který by oni neměli narušovat“. „Samozřejmě hlavním faktorem je to, že zatímco nejstarší generace klesá po stratifikačním žebříčku a odchází do důchodu, tak ta nejmladší generace po stratifikačním žebříčku teprve stoupá a hledá si místo ve společnosti,“ nastínila.

„Naopak generace X a mileniálové se necítí tak diskriminováni, autoritářské vůdce příliš nevyhledávají,“ řekla expertka. Věkovou diskriminaci zmínila polovina dotázaných boomerů a třetina z generace Z, devět procent z generace X a osm procent mileniálů.

Poptávka po silných vůdcích na obou stranách politického spektra

Příklon k autoritářským vůdcům ovlivňuje velmi také to, zda se člověk narodil v demokracii, nebo v totalitním režimu. „Lidé, kteří se narodili ve společnostech, které nezažily nedemokratický režim, mají k autoritářským lídrům mnohem dále než například jejich rodiče, kteří prožili nějakou část dětství v autoritářském režimu. Vidíme, že tady existuje socializace, předávání určitých norem a určitého respektu k tomu, že ta autorita by mohla nějak člověku i uškodit v případě, že by se proti ní postavil,“ okomentovala Plecitá.

V Česku či Maďarsku souhlasí s výchovou k respektu k autoritě šest lidí z deseti, na Slovensku či v Chorvatsku sedm, ve Slovinsku a Bulharsku téměř osm. Výrazně nižší podíly jsou v severských státech, ale i v Řecku a na Ukrajině. Nejvyšší jsou naopak ve Francii či Belgii.

Výsledky výzkumu rovněž ukazují, že poptávka po silných vůdcích existuje na obou stranách politického spektra, mezi sociokulturními liberály a konzervativci. „Krajně levicoví liberálové mají sklon podřizovat se silným vůdcům, kteří zpochybňují ustálené normy, a krajně pravicoví konzervativci mají tendenci podporovat autoritářské vůdce, kteří chrání ustálený řád,“ píše se ve studii.

Lidé ale také přestávají být spjati s politickými stranami, očekávají dobrou správu veřejných věcí, ale zároveň se vznikem sociálních sítí musejí politici v sobě snoubit nejen charisma, ale i zdání kompetence. To jim pomáhá prosadit se u voličů.

„Hledají vůdce, kteří mají charisma, spíš než předsedy s ideovým a konzistentním programem. Politici se neprezentují ve starých médiích jako rozhlas a televize či na mítinku, ale na internetu. Stylizují se do role herce, nějaké figury. Sami si řídí, jak na ně bude pohlíženo. Vede to k tomu, že lidé preferují víc charismatické než zkušené osobnosti s programem,“ řekla socioložka.

VideoBabiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek nepotvrdil, že jeho vláda chce do roku 2035 směřovat k naplnění závazku postupně zvyšovat obranné a související infrastrukturní výdaje až na pět procent HDP. Ve čtvrtek, po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem, přitom řekl, že Česko udělá vše pro splnění závazku. Rutte upozornil, že růst těchto výdajů ze strany spojenců je klíčový. Poslanci už v dubnu 2023 schválili zákon, podle kterého má stát každý rok dávat na obranu aspoň dvě procenta HDP, vláda však letos plánuje poslat na čistě vojenské výdaje o téměř 0,3 procenta HDP méně. Dvou procent vláda dosáhne jen díky bezmála dvaceti miliardám investovaných do dopravních staveb. Podíl čistě vojenských výdajů na HDP proto letos mírně klesne, což kritizuje sněmovní opozice. Babiš už oznámil, že kabinet plánuje zvýšit výdaje na obranu v příštím roce. O přesné částce se má rozhodnout v září při jednání o státním rozpočtu.
před 11 hhodinami

VideoPřed pěti lety vyšla najevo ruská stopa ve Vrběticích

Před pěti lety došlo k vyostření diplomatických vztahů mezi Českem a Ruskem – odstartovalo ho oznámení o zapojení agentů GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Protože Moskva při vyšetřování nespolupracovala, musela česká policie kauzu odložit. Důkazy ale podle ní jasně ukázaly na záškodnickou operaci vojenské rozvědky. Česko vyhostilo osmnáct pracovníků ruské ambasády, které označilo za agenty tajných služeb. Výzvu k náhradě škody Rusové odmítli.
před 12 hhodinami

Regulovaný prodej kratomu funguje, míní národní protidrogový koordinátor

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře, prohlásil po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.
před 12 hhodinami

Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Kolegové na zesnulého herce vzpomínají jako na statečného člověka, který svůj talent uplatnil i přes osudové zranění.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.
před 15 hhodinami

Sněmovna zřejmě umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce

Návrh skupiny koaličních poslanců, aby někteří důchodci mohli bez sankce ukončit penzijní spoření, prošel v pátek ve sněmovně druhým čtením a míří k závěrečnému schvalování. Schválit ho doporučil rozpočtový výbor a podporuje ho třeba i opoziční klub STAN. Sněmovna také v pátek poslala s desítkami úprav do závěrečného schvalování návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
