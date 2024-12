Česku zůstává výjimka na dovoz ruských ropných produktů

Na dovoz ropných produktů z Ruska dosud platila pro Česko, Slovensko a Maďarsko výjimka. Ta ale na začátku prosince skončila. A podle resortu průmyslu už její prodloužení nebylo potřeba. Slovensko ale nesouhlasilo. Evropská komise mu vyšla vstříc. Výjimku musí ještě formálně potvrdit rada unijních ministrů pro energetiku. To se má stát příští týden.

Zatímco závod v Kralupech nad Vltavou zpracovává neruskou ropu, litvínovská rafinerie je napojena na ropovod Družba a čerpá tuto surovinu primárně z Ruska. To se má ale příští rok změnit, rafinerie se napojí na rozšířený ropovod IKL, který dodává surovinu ze zemí mimo Rusko.

Paliva z dovozu Česko nejčastěji odebírá od sousedů. Nejvíc z Německa. Významný podíl má ale dovoz ze slovenského Slovnaftu, který patří do maďarské skupiny MOL. Rafinerie vyrábí naftu a benzin hlavně z ruské suroviny přitékající ropovodem Družba.

„Kolegové ze Slovenska zmiňovali kapacitu rafinerie ve Slovnaftu a možnosti vyrábět naftu. Tu následně i poskytují ukrajinským obchodníkům,“ dodal Neděla. „O prodloužení té výjimky požádalo Slovensko. My jsme takovémuto požadavku nebránili, je to na půl roku,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).

„Česká republika nepotřebuje tuto výjimku pro svoji spotřebu. Také jsme to na jednání několikrát deklarovali, nicméně kolegové ze Slovenska odůvodňovali prodloužení výjimky z důvodu pomoci Ukrajině a stabilizace dodávek ropných produktů do střední Evropy, což podpořilo následně i Maďarsko,“ říká vrchní ředitel sekce energetiky z ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla.

Dodávky ruským ropovodem Družba do Česka byly obnoveny

Ten pořád zásobuje i Česko. Na začátku prosince došlo ke krátkému výpadku, teď už by Družba měla zase naplno dodávat nadpoloviční podíl potřebného množství ropy. V závěrečné fázi je ale projekt, který má zdvojnásobit kapacitu západní cesty. Připravují se na to i tuzemské rafinerie.

„Případné prodloužení výjimky má smysl minimálně po dobu, než bude plně zprovozněno rozšíření ropovodu TAL. Výjimka může zabránit případným cenovým výkyvům nebo může pomoci pokrýt výpadky dodávek pohonných hmot do České republiky,“ sdělil mluvčí MOL ČR Mikuláš Duda.

„Může mu (MOL, pozn. red.) pomoci Čepro nebo další rafinerie dovozem produktů, tedy benzinu a motorové nafty z neruské ropy, ale určitě udělá všechno pro to, aby to uzásoboval,“ míní mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

Odstřižení od Ruska? Asi v polovině roku

Až výjimka skončí, paliva by podle odborníků na českém trhu chybět neměla. Producenti jsou navíc připraveni navýšit svoje dodávky. „Středoevropský trh nabízí dostatek pohonných hmot i pro Českou republiku. My jako Orlen Unipetrol jsme připraveni a schopni přesměrovat naši exportní distribuci ve prospěch českého státu,“ řekl mluvčí této společnosti Pavel Kaidl.

Opozice prodloužení výjimky vítá. „Ten půlrok v tom už nebude sehrávat tu nejzásadnější roli a v dané chvíli je to větší míra jistoty, že bude všeho dostatek a že by to nemělo zásadním způsobem hýbnout s cenou,“ myslí si místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).