Česko nebude usilovat o prodloužení výjimky ze zákazu dovozu ruské ropy

„V kontextu aktuální situace a kroků, které Česko podniká k zajištění nezávislosti na dovozu ropy z Ruska, nevidí Česká republika důvod, proč by se měla výjimka prodlužovat,“ řekl mluvčí ministerstva Marek Vošahlík.

Česko by se mělo závislosti na ruské ropě zbavit rozšířením ropovodu TAL, což má od příštího roku zdvojnásobit kapacitu ropy dopravené do Česka na osm milionů tun ročně. V současné době ropa teče do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Z loni dovezených 7,4 milionu tun ropy přiteklo zhruba 58 procent prostřednictvím ropovodu Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL začínající v Terstu.

Agentura Reuters upozornila, že ruské ropné produkty získává Česko zejména prostřednictvím dodávek ze slovenské rafinerie Slovnaft, kterou vlastní maďarská státní společnost MOL. Agentura citovala dřívější vyjádření slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára, podle kterého se Slovensko nechystá v blízké době ukončit dodávky ropy z Ruska. Podle Reuters by dodávky ze Slovnaftu mohlo Česko nahradit dovozem ropných produktů z jiných zemí po železnici.