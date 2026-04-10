Čerpací stanice v krajích výrazně zlevnily naftu, většinou na vládní maximum

Na čerpacích stanicích v krajích v pátek výrazně zlevnila nafta a na mnohých místech ji prodejci nabízejí za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Za nižší cenu ji prodávají například pumpy, které odebírají paliva od státního podniku Čepro. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr. Jedna čerpací stanice na Znojemsku kvůli vládním cenovým stropům neotevřela.
U většiny čerpacích stanic v Liberci v pátek prodejci nastavili u nafty maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financi, což pro některé provozovatele znamená proti čtvrtku zlevnění o 4,20 koruny.
Výjimkou je podle zjištění ČTK jen čerpací stanice, spadající pod státní podnik Čepro, která měla ve čtvrtek naftu za 45,90 koruny a v pátek zlevnila na 43,20 koruny. V krajském městě je tak nejlevnější, žádné velké fronty tam ale ráno nebyly. Benzin má stanice stejně jako v minulých dnech za 40,40 koruny. Za maximální cenu 41,77 koruny ho prodávají jen některé čerpací stanice, většinou je cena nižší než povolené maximum.
Také pumpa v Hradci Králové v Pilnáčkově ulici v pátek ráno prodávala litr nafty za 45,20 koruny, tedy na ministerstvem financí stanoveném limitu. Ve čtvrtek tam naftu nabízeli za limitních 49,40 koruny za litr. Cenu benzinu stanice snížila proti čtvrtku z 42,90 koruny za litr na 41,75 koruny za litr. Stanice v Milovicích u Hořic již ve čtvrtek snížila cenu nafty na 44,90 koruny za litr ze 46,90 koruny, cenu benzinu nechala na 39,90 koruny na litr.
V Sokolově u čerpací stanice, která odebírá paliva od státní sítě Čepro, stál v pátek ráno benzin 39,70 koruny a nafta 43,20 koruny, stejně jako ve čtvrtek. Další benzinka prodávala Natural 95 za 39,90 koruny a naftu za 44,90 koruny, ceny od čtvrtka nezměnila.
Situace na Moravě a ve Slezsku
Čerpací stanice u velkoobchodní prodejny Makro ve Velké Bystřici u Olomouce v pátek ráno prodávala litr benzinu Natural 95 za 40,9 koruny, cena se od středy nezměnila. Litr nafty u této čerpací stancie zlevnil ze středečních 45,9 koruny na 45,2 koruny.
Čerpací stanice na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách u nafty zlevnila na stanovené maximum. Benzin prodává za cenu těsně pod stropem, a to za 41,70 koruny za litr. Ve čtvrtek odpoledne benzin prodávala za 43 korun a naftu za 49,40 koruny.
Cena nafty na benzinkách v Moravskoslezském kraji klesla oproti úterý o koruny na litru. Cena Naturalu 95 se zato příliš neměnila, někde dokonce zdražil. Například na čerpací stanici v Mošnově na Novojičínsku, která patří mezi nejlevnější v kraji, zůstala cena benzinu 39,90 koruny, cena litru nafty klesla o dvě koruny na 44,90 koruny.
Na stanici ve Velkých Hošticích na Opavsku se cena litru Naturalu 95 snížila o korunu na 39,90 koruny a cena litru nafty o 2,70 koruny na 45,20 koruny.
Na stanici v Hlučíně na Opavsku klesla cena benzinu o 15 haléřů na 41,75 koruny a cena nafty o 3,70 koruny na 45,20 koruny za litr. Stejnou cenu má i benzinka v Místecké ulici v Ostravě-Hrabůvce – zatímco u nafty to ale znamená pokles o 2,70 koruny, u benzinu je to nárůst o 25 haléřů.
Uzavřená benzinka
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti Petr Chadim, která pumpu provozuje.
Uzavření pumpy oznamuje řidičům cedulka na stojanech. Podle fotografií, které zveřejnil Český rozhlas na síti X oznamuje, že je zavřeno kvůli odstávce elektrického proudu. Skutečným důvodem jsou však cenové stropy. „My jsme nakoupili za nějakou cenu a vláda stanovila strop. My ji nebudeme prodávat levněji, to se nevyplatí,“ prohlásil Chadim.
O kolik nakoupili dráž, ani jak dlouho zůstane pumpa zavřená, Chadim neřekl. Záležet bude podle něj na dalších vládních opatřeních. Za ideální by považoval, kdyby ceny zůstaly alespoň na čtvrteční úrovni. Ve čtvrtek zaplatili řidiči v Jihomoravském kraji za litr benzinu průměrně 41,88 koruny, nafta stála průměrně 48,48 koruny.
„Benzinek je hodně, jezdí k nám stálí zákazníci, většinou z přilehlé obce. Pro nás to fungovalo jako záloha, kdyby nám ‚klekla‘ neveřejná čerpací stanice pro naši autobusovou dopravu,“ dodal Chadim.
