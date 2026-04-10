Čerpací stanice v krajích výrazně zlevnily naftu, většinou na vládní maximum


10. 4. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Na čerpacích stanicích v krajích v pátek výrazně zlevnila nafta a na mnohých místech ji prodejci nabízejí za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Za nižší cenu ji prodávají například pumpy, které odebírají paliva od státního podniku Čepro. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr. Jedna čerpací stanice na Znojemsku kvůli vládním cenovým stropům neotevřela.

U většiny čerpacích stanic v Liberci v pátek prodejci nastavili u nafty maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financi, což pro některé provozovatele znamená proti čtvrtku zlevnění o 4,20 koruny. 

Výjimkou je podle zjištění ČTK jen čerpací stanice, spadající pod státní podnik Čepro, která měla ve čtvrtek naftu za 45,90 koruny a v pátek zlevnila na 43,20 koruny. V krajském městě je tak nejlevnější, žádné velké fronty tam ale ráno nebyly. Benzin má stanice stejně jako v minulých dnech za 40,40 koruny. Za maximální cenu 41,77 koruny ho prodávají jen některé čerpací stanice, většinou je cena nižší než povolené maximum.

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv
Také pumpa v Hradci Králové v Pilnáčkově ulici v pátek ráno prodávala litr nafty za 45,20 koruny, tedy na ministerstvem financí stanoveném limitu. Ve čtvrtek tam naftu nabízeli za limitních 49,40 koruny za litr. Cenu benzinu stanice snížila proti čtvrtku z 42,90 koruny za litr na 41,75 koruny za litr. Stanice v Milovicích u Hořic již ve čtvrtek snížila cenu nafty na 44,90 koruny za litr ze 46,90 koruny, cenu benzinu nechala na 39,90 koruny na litr.

V Sokolově u čerpací stanice, která odebírá paliva od státní sítě Čepro, stál v pátek ráno benzin 39,70 koruny a nafta 43,20 koruny, stejně jako ve čtvrtek. Další benzinka prodávala Natural 95 za 39,90 koruny a naftu za 44,90 koruny, ceny od čtvrtka nezměnila.

Situace na Moravě a ve Slezsku

Čerpací stanice u velkoobchodní prodejny Makro ve Velké Bystřici u Olomouce v pátek ráno prodávala litr benzinu Natural 95 za 40,9 koruny, cena se od středy nezměnila. Litr nafty u této čerpací stancie zlevnil ze středečních 45,9 koruny na 45,2 koruny.

Čerpací stanice na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách u nafty zlevnila na stanovené maximum. Benzin prodává za cenu těsně pod stropem, a to za 41,70 koruny za litr. Ve čtvrtek odpoledne benzin prodávala za 43 korun a naftu za 49,40 koruny.

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv
Cena nafty na benzinkách v Moravskoslezském kraji klesla oproti úterý o koruny na litru. Cena Naturalu 95 se zato příliš neměnila, někde dokonce zdražil. Například na čerpací stanici v Mošnově na Novojičínsku, která patří mezi nejlevnější v kraji, zůstala cena benzinu 39,90 koruny, cena litru nafty klesla o dvě koruny na 44,90 koruny.

Na stanici ve Velkých Hošticích na Opavsku se cena litru Naturalu 95 snížila o korunu na 39,90 koruny a cena litru nafty o 2,70 koruny na 45,20 koruny.

Na stanici v Hlučíně na Opavsku klesla cena benzinu o 15 haléřů na 41,75 koruny a cena nafty o 3,70 koruny na 45,20 koruny za litr. Stejnou cenu má i benzinka v Místecké ulici v Ostravě-Hrabůvce – zatímco u nafty to ale znamená pokles o 2,70 koruny, u benzinu je to nárůst o 25 haléřů.

Uzavřená benzinka

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti Petr Chadim, která pumpu provozuje.

Uzavření pumpy oznamuje řidičům cedulka na stojanech. Podle fotografií, které zveřejnil Český rozhlas na síti X oznamuje, že je zavřeno kvůli odstávce elektrického proudu. Skutečným důvodem jsou však cenové stropy. „My jsme nakoupili za nějakou cenu a vláda stanovila strop. My ji nebudeme prodávat levněji, to se nevyplatí,“ prohlásil Chadim.

O kolik nakoupili dráž, ani jak dlouho zůstane pumpa zavřená, Chadim neřekl. Záležet bude podle něj na dalších vládních opatřeních. Za ideální by považoval, kdyby ceny zůstaly alespoň na čtvrteční úrovni. Ve čtvrtek zaplatili řidiči v Jihomoravském kraji za litr benzinu průměrně 41,88 koruny, nafta stála průměrně 48,48 koruny.

„Benzinek je hodně, jezdí k nám stálí zákazníci, většinou z přilehlé obce. Pro nás to fungovalo jako záloha, kdyby nám ‚klekla‘ neveřejná čerpací stanice pro naši autobusovou dopravu,“ dodal Chadim.

Výběr redakce

Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

před 5 hhodinami
Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

před 13 hhodinami
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

před 14 hhodinami
Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

před 14 hhodinami
Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát

Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát

před 14 hhodinami

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
Na čerpacích stanicích v krajích v pátek výrazně zlevnila nafta a na mnohých místech ji prodejci nabízejí za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Za nižší cenu ji prodávají například pumpy, které odebírají paliva od státního podniku Čepro. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr. Jedna čerpací stanice na Znojemsku kvůli vládním cenovým stropům neotevřela.
Nezaměstnanost v březnu klesla na pět procent

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent, vyplývá z čerstvě zveřejněných údajů Úřadu práce ČR. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů o zaměstnání. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic.
Uměle vytvořený problém, říká ke sporu ohledně účasti na summitu NATO Kysela

Ani ministr zahraničí, ani vláda nemůže bránit běžnému vystupování prezidenta navenek, řekl v Událostech, komentářích ústavní právník Aleš Gerloch. V případě otázky, kdo Česko zastoupí na summitu NATO, se podle něj ovšem jedná o jiný případ, protože jde o mezinárodní organizaci a zastupování vlády v ní. „Vystřídali jsme řadu premiérů a prezidentů a víceméně to fungovalo, takže kdybychom ten problém uměle nevytvořili, (...) tak ho nemusíme řešit,“ říká ústavní právník Jan Kysela. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
Žalobce podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v podvodu s dotacemi

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem, zjistila ČT. V pátek odpoledne o jeho návrhu rozhodne brněnský městský soud. Policie v kauze obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé.
VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

Líhniště komárů hledají vědci v lužních lesích jižní Moravy. Pomocí letadla a dronů chtějí zmapovat tůně, kde se hmyz líhne. Na pozoru se mají i před nenápadnými sníženinami. Stačí trocha vody a půda ožije. „Na jeden metr čtvereční tam může být až několik tisíc vajíček. Ona samozřejmě laickým okem nejsou vidět,“ sdělil geoinformatik Jan Brus z Univerzity Palackého v Olomouci. V CHKO Soutok jsou komáří kalamity obvyklé v létě, při hrozícím přemnožení pak vědci zakročí postřikem. „Nechceme ty komáry zničit, ale limitovat je na únosnou mez,“ dodal Brus.
Na středních školách začínají jednotné přijímací zkoušky

Na středních školách v pátek začínají jednotné přijímací zkoušky, druhý termín pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory a nástavby je v pondělí. Meziročně se k jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté obory podle dat Cermatu přihlásilo o zhruba 1640 uchazečů méně, letos jich je kolem 96 450. Uchazeči o víceletá gymnázia budou jednotnou přijímací zkoušku konat příští týden v úterý a ve středu. Celkem bude letos jednotnou přijímací zkoušku podle dat Cermatu skládat zhruba 122 400 žáků, o 2200 méně než loni.
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
