Čaputová přijíždí na poslední návštěvu Česka ve funkci slovenské prezidentky

Čaputovou v polovině června vystřídá v prezidentském úřadu bývalý předseda parlamentu a vlády Peter Pellegrini. Čaputová návštěvou dodrží tradici prezidentů Česka a Slovenska, že jejich první a poslední cesta ve funkci vede do druhého státu bývalého Československa. Cestu do Česka po uvedení do funkce plánuje také Pellegrini.

Ve čtvrtek dopoledne slovenská prezidentka vystoupí na mezinárodní konferenci Prague European Summit. V poledne pak Pavel Čaputové předá Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy za přínos k rozvoji česko-slovenských vztahů.

Čaputová naposled navštívila Prahu v polovině března, krátce poté, co se česká vláda rozhodla odložit společné zasedání kabinetů. Premiér Petr Fiala (ODS) to tehdy zdůvodnil výraznými rozdíly v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata s ohledem na ruskou válku na Ukrajině.

Čaputová tehdy také uctila památku obětí prosincového útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při němž přišlo o život čtrnáct lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové.