Bek je politický neumětel, kritizoval koaličního partnera Kuba. Ministr to má za pokrytecké

ČT24, ton

18. 2. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Otázky Václava Moravce s Ivanem Bartošem, Klárou Dostálovou a Martinem Kubou (zdroj: ČT24)

Za politického neumětela označil ministra školství Mikuláše Beka (STAN) kvůli stylu komunikace vzhledem k problémům jeho oboru a hrozbě další stávky v Otázkách Václava Moravce předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Bek kritiku považuje za nespravedlivou. Předseda školských odborů František Dobšík nevyloučil kvůli spornému financování nepedagogických pracovníků další protesty. O tématu debatovali také ministr místního rozvoje Ivan Bartoš (Piráti) a exministryně Klára Dostálová (ANO).

Nad druhým protestem během několika měsíců přemýšlejí školské odbory. Na zaplacení dvou tisíc školníků, kuchařek a uklízeček chybí v regionálním školství asi osm set milionů korun. Úterní jednání školských odborů s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN), premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) dohodu na penězích pro uklízečky či školníky nepřineslo. Vláda o navýšení rozpočtu chce jednat až v polovině letošního roku. „Čekat nebudeme. Není to záležitost jen školských odborů, dali jsme dohromady všechny asociace, které působí v regionálním školství. Na úterním jednání s K5 nás víceméně odmítli všechny. Bublinu jsme neprorazili,“ řekl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík.

Protesty podle něj mohou nastat v případě, že vláda nebude naslouchat zejména ředitelům škol. „Je rozhodnuto o scénáři, který budeme aktivovat v případě, že nebudou slyšet hlavně ředitelé škol,” oznámil. Pokud vláda neustoupí, jsou odbory připravené jednat o alternativním řešení s kraji, Svazem měst a obcí nebo Sdružením místních samospráv. „Rozhodující bude konečný rozpis rozpočtu a potažmo dohadovací řízení, které absolvují ředitelé v březnu,“ uvedl k termínu možného protestu. Kraje a samosprávy ovšem odmítají chybějící peníze ve školství poskytnout. Styl komunikace otřásá důvěrou, říká Kuba Předseda Asociace krajů ČR Kuba kritizoval komunikaci ministra školství Beka. „To už musíte být velký politický neumětel, abyste dokázal během pár měsíců zorchestrovat dvě stávky ve svém odboru,“ řekl směrem k Bekovi Kuba. Vývoj ve školství je podle něj „až neuvěřitelný příběh“.



Bek podle něj v říjnu, měsíc po začátku školního roku, zjistil, že je systém ve školství dlouhodobě neudržitelný. „Dlouhodobě? Vždyť už tam sedíte dva a půl roku, Starostové,“ řekl směrem ke koaličnímu partnerovi ve vládě. Bek podle něj dokázal „naštvat“ všechny ředitele škol, starosty ve Svazu měst a obcí i hejtmany ze stejné strany.



Vláda podle něj může dělat řadu dobrých kroků, ale neumí je komunikovat. „Fandím vládě v tom, že máme hledat úspory ve všech oblastech,“ řekl. „Styl komunikace, řešení problémů a to, že si teď zase všichni čtou na titulcích, jak stát nemá peníze na školy, což otřásá důvěrou – to je to, co je podle mého politický neumětelismus,“ popsal Kuba. „Budu otevřeně říkat, že takhle se to nedá řídit,“ doplnil. Politika je o dohodě, roli má všech pět stran, hájil Beka Bartoš V rozpisu rozpočtu regionálního školství rozeslaném ministerstvem minulý týden je nefinancovaných 7500 míst, z toho je zaměstnanci skutečně obsazeno 2500. Ředitelé škol si poté, co resort rozpis rozeslal, stěžovali na to, že ministerstvo pozice nepedagogů škrtalo plošně. Zhruba pět set z nich je podle Beka možné financovat z krajské rezervy. Kuba uvedl, že je připraven na jednání, chybějící peníze však podle něj není možné hledat v rezervách krajů. „Zákonem je definováno, kdo má co platit. Já silnice druhé třídy, stát první. Stát má platit zaměstnance ve škole, my jako kraje máme platit infrastrukturu, provoz, energie a tak dále,“ uvedl Kuba. Poprosil premiéra Petra Fialu (ODS), aby se věci věnoval, postup STAN a ministra školství považuje za velmi neobratný.

Bartoš upozornil, že Bek během vyjednávání o rozpočtu na letošní rok přišel s požadavkem většího množství peněz pro regionální školství. „Pak se vede politická debata. Není to tak, že by to na vládě nezaznělo. Hrají tam roli všichni ministři, všech pět stran,“ podotkl Bartoš. Během úterního jednání K5 se zástupci školství Bartoš podle svých slov uvedl, „že by měla být ambice mít peníze co nejdříve“. „Pojďme si sednout znovu ke stolu a hledat možnosti například v rámci řešení cashflow, aby v danou chvíli byly peníze na rozepsání. Protože kraje a obce už svoje rozpočty mají. Mají nějaké rezervy, ale stejnou rezervu nemůžete použít na deset věcí, to jsou jen jedny peníze,“ zdůraznil Bartoš. „Politika je zejména o hledání dohody (…) Na to nemůžeme rezignovat,“ doplnil.

Výdaje na regionální školství

Nervozita ve školství Podle Dobšíka ministr Bek „sklízí, co nezasel“. „Osobně se mi s ministrem jedná dobře. Bohužel, výsledky, které bych očekával, že na vládě prosadí, neprosadil,“ poznamenal. Upozornil, že vzdělání deklaruje jako prioritu celá vláda, která však minulý rok z návrhu rozpočtu škrtla třicet miliard korun pro školství. „Od té doby se potýkáme s tím, že pořád hledáme doplnění po miliardách. Je to nedůstojné a školy si to nezaslouží,“ řekl Dobšík. Ve školství tak nyní panuje značná nervozita. „Je mi líto, že jsme na úterním jednání o tom představitele vlády nepřesvědčili. Půl roku se opravdu čekat nedá,“ řekl. Řešením by podle něj bylo přesunutí nyní nepotřebných peněz z jiných ministerstev do navýšení rezerv krajů.