Peníze na nepedagogy školy nyní nedostanou. Vláda se chce k jednání vrátit v červenci

Podle Beka vláda k revizi rozpočtu pro regionální školství podle dohody přistoupí po 1. červenci, kdy budou jasné výsledky hospodaření státu v prvním půlroce.

„Nyní budu informovat naši členskou základnu, a to i o dílčích věcech, kde malý posun je. Vláda je ochotna na nejbližším zasedání zrušit takzvaný limit počtu zaměstnanců, co s týče těch nepedagogických. Uvolní vlastně ruce ředitelům, že nebudou muset dodržet závazný limit,“ komentoval Dobšík v Interview ČT24.

Co se týče případné stávky, dle Dobšíka rozhodnutí bude zejména na ředitelích škol. „Jich se to týká a oni volali po stávce. My jsme to samozřejmě nevyloučili,“ podotkl s tím, že se o tom povede debata.