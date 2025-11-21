Antisemitských incidentů přibylo, oznámila Federace židovských obcí


před 9 mminutami

Antisemitských incidentů loni ve srovnání s předminulým rokem v Česku přibylo. Federace židovských obcí (FŽO) jich zaznamenala 4694, meziročně o 366 víc. Počet se zvedl o osm procent a je dosud nejvyšší. Skokový nárůst z předchozích let zpomalil, po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a následné válce v Pásmu Gazy ale vzrostla závažnost případů. Za loňský rok FŽO eviduje čtyři fyzické útoky, za předchozí čtyři roky to byly dva.

FŽO o tom informovala ve své výroční zprávě o antisemitismu za rok 2024. Výčet incidentů v dokumentu není úplný, vychází jen z údajů z otevřených zdrojů. Podle FŽO ale Česko dál zůstává pro židovskou komunitu bezpečnou zemí.

„Českou republiku zasáhla celosvětová explozivní vlna antisemitismu, která vypukla bezprostředně po teroristickém útoku Hamásu 7. října 2023. Následná válka v Gaze měla zásadní vliv na počet i obsah projevů protižidovské nesnášenlivosti v roce 2024 a významně přispěla k polarizaci české společnosti. Závěr roku 2023 přinesl zcela nový trend normalizace antisemitismu. V roce 2024 se tento trend dále upevnil. Protižidovská nenávist zejména v podobě démonizace a delegitimace Státu Izrael se stala společensky přijatelným postojem a ovládla veřejný prostor,“ uvedl předseda FŽO Petr Papoušek.

Podle něj nastala dříve nevídaná synergie krajní pravice, krajní levice, islamismu a dezinformační scény, které spojila nenávist k Izraeli. Využívají se motivy, konspirace či mýty tradičního antisemitismu, podotkl Papoušek.

V roce 2020 evidovala FŽO celkem 874 antisemitských incidentů. V roce 2021 jich bylo 1128, tedy o 29 procent víc. Do roku 2022 se počet zdvojnásobil, dostal se na 2277. V roce 2023 byl pak meziročně vyšší o devadesát procent, případů bylo 4328.

Útok u památníku holocaustu v Berlíně měl antisemitský motiv
Policisté u památníku holocaustu v Berlíně

Rekordní počet fyzických útoků

Podle federace by zpomalení růstu z posledních let mohl být důvod opatrného optimismu, závažnost činů ale po 7. říjnu 2023 vzrostla. Loni zaznamenala FŽO čtyři fyzické antisemitské útoky. Označila to za rekordní počet za dobu sběru údajů. Všechny výpady se odehrály kvůli konfliktu na Blízkém východě. Antisemitské násilí je podle FŽO v Česku výjimečné, dosud evidovala dva útoky z let 2020 a 2021.

„Na konci ledna 2024 došlo k pokusu o žhářský útok na synagogu v Brně. Improvizované výbušné zařízení naštěstí selhalo. Na základě následného vyšetřování policie tento incident klasifikovala jako pokus o teroristický čin motivovaný islamistickou ideologií,“ uvedl Papošek.

Podle něj se v Česku jedná o přelomový případ, kdy antisemitismus z on-line prostředí přerostl v pokus o útok na židovský cíl. FŽO uvedla, že i přesto ale Česko ve srovnání s jinými státy a regiony zůstalo loni pro židovskou komunitu bezpečné.

Podle federace počet hlášených incidentů závisí na ochotě a možnostech obětí a svědků. Míra ohlašování je nedostatečná, a to často kvůli nedůvěře v instituce či obavám o bezpečnost či ze stigmatizace, uvedla FŽO. Případy je možné oznámit i přes její on-line formulář.

Krůček od kritiky k antisemitismu je snadný, říká předseda židovské obce
Policejní těžkooděnci v Amsterdamu zakročili proti účastníkům demonstrace na podporu Palestiny

