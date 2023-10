První předpovědi počasí na zimu se obávají vlivu El Niña. Prosinec zřejmě moc sněhu nepřinese

Aktuálně probíhá El Niño s mírnou intenzitou, v příštích týdnech by ale mělo ještě zesílit, tedy měla by se zvětšit odchylka teploty vody v centrální a východní části tropického Pacifiku. Téměř všechny modely se shodují v tom, že vrchol současné fáze El Niña nastane během tříměsíčního období od listopadu do ledna. Následně bude zvolna slábnoucí El Niño přetrvávat nejspíš do jara příštího roku.