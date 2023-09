Do Evropy pronikli invazivní ohniví mravenci. Kvůli oteplování by mohli ovládnout čtvrtinu kontinentu

Jenže, když se dostanou někteří mravenci do cizích krajin, slovy Petra Klimeše „se zblázní“, což je i případ RIFA. Když přijdou do nového území, nemají tam své přirozené nepřátele, jako jsou různé nemoci nebo paraziti. Ale nenajdou tam ani soupeřící druhy mravenců.

„Jsou různé teorie, proč se takhle zblázní jen některé druhy – dá se říct, že je spojuje několik znaků. Hlavně mají divnou genetiku, to znamená, že mají více královen na jedno hnízdo. Také se jejich kolonie množí takzvaným pučením. To znamená, že kousek jedné kolonie odpučí někam dál, klidně i s více královnami, dělnicemi a larvami. Ty kolonie spolu nějakým způsobem komunikují, mohou k sobě být přátelské, i na velké vzdálenosti,“ říká Klimeš.

Typickým příkladem je v tom jiný invazivní druh mravence, mravenec argentinský. Ten v Evropě tvoří jednu obrovskou kolonii od jižního Španělska až po Itálii – celkem má tahle kolonie, jeden superorganismus přes šest tisíc kilometrů.

U mravenců RIFA to zřejmě takhle rozsáhlé není, ale předpokládám, že regionálně, třeba v rámci jednoho hektaru, to takhle funguje určitě. To jim dává značnou výhodu, protože se chovají jako jakási améba, která pučí a šíří se v krajině. Alarmující je, že na některých územích Spojených států RIFA již vytlačil i obávaného argentického mravence.

Mravenec, kterého se bojí pojišťovny

Škody, které invazivní mravenci způsobují, jsou obrovské a projevují se mnoha způsoby. V zemědělství je ohnivý mravenec predátorem různých částí rostlin, od kořenů, plodů a květů až po stonky. U brambor se můžou snížit jejich výnosy až o třicet procent, v případě brukvovité zeleniny, jako je zelí, hořčice nebo kapusta, dokonce až o padesát procent. „Na světě jsou ještě invazivnější příbuzní mravenci – invazivnější ve smyslu toho, že se dokázali rozšířit ještě víc než RIFA. Ti jsou ale daleko méně škodliví,“ potvrzuje Klimeš.

Zajímavé je, že podle řady svědectví si tento hmyz oblíbil z nějakého důvodu elektroniku. Podle Klimeše to nemusí být vysloveně tím, že by byli RIFA přitahováni elektrickým proudem, spíše hledají v elektronice úkryt před vnějšími podmínkami – například v ní může být mírně tepleji a více stínu, což může být vhodné mikroklima pro nastěhování kolonie. Dělá to více druhů mravenců. Sám to potvrzuje anekdotickou historkou ze svého života, kdy se mu v panelovém bytě nastěhovali invazivní mravenci faraoni do žehličky, protože je přitahovala voda v její nádržce.