Řecko je uvězněné v omega bloku. Důsledkem jsou rekordní deště, o víkendu hrozí dokonce medikán

Zatímco většinu Evropy při této situaci ovlivňuje tlaková výše přinášející slunečné, a hlavně do západní Evropy pro září rekordně teplé počasí, jihozápadní a jihovýchodní okraje jsou pod vlivem tlakových níží. Ta na jihozápadě přinesla během uplynulého víkendu silné bouře a ničivé přívalové povodně do Španělska, kde si vyžádaly i několik obětí.

Na jihovýchodě Evropy se pak vytvořila zmíněná tlaková níže Daniel. Její střed u země se usídlil nad Jónským mořem, což pro Řecko a oblast Egejského moře znamená přísun velmi vlhkého vzduchu od jihu, a to v poměrně silném proudění. Tvoří se mohutné oblaky prostoupené konvektivními jádry a tedy bouřkami, které přinášejí mimořádně vydatné deště. Intenzitě srážek pak napomáhají vynucené výstupy vzduchu na návětří hor a kopců v Řecku.

Asi nejhůř postiženou oblastí je centrální část země, Thesálie, kam směřuje nejintenzivnější přísun vlhkosti. Na stanici Zagora naměřili za den 780 litrů vody na metr čtvereční, což je asi o 100 litrů vody víc, než kolik v Česku spadne v průměru za celý rok. Jde o hodnotu, která je novým 24hodinovým rekordem pro Řecko; doposud nejvyšší úhrn byl naměřen při přechodu medikánu Janos v září 2020, a to 644,7 milimetru. Hodinový úhrn v nejintenzivnějším období deště pak přesáhl 135 milimetrů. Důsledkem takto enormních srážek jsou velmi ničivé přívalové povodně s mimořádně rychlým nástupem.

Extrémní deště a záplavy ale nehlásí jen řecká pevnina, prší i na tamních ostrovech, k nejhůř zasaženým patří Skiathos. A bouře doprovázené intenzivními přívalovými dešti zasáhly taky sousední Turecko, kde voda zaplavila například istanbulské metro, nebo oblast Burgasu v Bulharsku. Tam přívalové deště trvaly skoro 20 hodin a přinesly ničivé povodně, které si vyžádaly nejmíň dvě oběti. Z Řecka je hlášena zatím jedna oběť.

Stěny vody budou padat až do čtvrtka

Tlaková níže Daniel se bude přesouvat mírně k jihu až jihozápadu, její vliv na počasí v Řecku tak potrvá do čtvrtečního odpoledne. Do té doby hrozí další silné bouře a vydatné deště i s tím spojené přívalové povodně. V Turecku a Bulharsku už by se počasí mělo zlepšovat, ale problémy lze čekat na Maltě a v jižní Itálii, zejména Sicílii. Tam by sice srážky a bouřky neměly být tak extrémní jako v Řecku, přesto hrozí vydatné přívalové deště, a navíc i prudký až bouřlivý vítr, který bude zvedat vysoké vlny na moři.