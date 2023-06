Česká republika může mít astronauta. Dostala nabídku, zbývá sehnat peníze

Tato mise by Českou republiku stála přibližně jednu miliardu korun a do vesmíru by se druhý Čech po Vladimíru Remkovi mohl podívat už příští rok.

„Tady nejde jenom o to si dokázat, že Česká republika je schopná vyslat astronauta do vesmíru, i to má velký význam, ale ještě důležitější je, abychom s tím dokázali spojit ten další přínos,“ uvedl pro Českou televizi ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Vyzkoušení českých technologií, vyzkoušení českých přístrojů, další experimenty, které pak pro rozvoj našich firem a naší ekonomiky by mohly mít ten požadovaný efekt.“

Kdo má šanci letět, jak by mohla mise probíhat a co je pro to potřeba udělat, popíšeme podrobně dnes o půl osmé v Událostech na ČT24 a ČT1.