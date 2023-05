Archeologové našli dvě další těla v Pompejích. Vědce překvapilo, že muže nezabila erupce Vesuvu

Podle archeologů nalezené kostry patřily pravděpodobně mužům ve věku 55 a více let. O smrti v důsledku zemětřesení svědčí mimo jiné zlomeniny. Jeden z mužů měl navíc zvednutou paži, jako by se chtěl chránit před pádem zdi. Vrchní část jedné ze zdí se pak zřítila do místnosti a zasypala jednu z obětí.

„Moderní techniky archeologických výkopů nám pomáhají lépe pochopit peklo, které během dvou dnů zcela zničilo Pompeje a zabilo mnoho jejich obyvatel,“ uvedl ředitel archeologického parku v Pompejích Gabriel Zuchtriegel.