Pompeje vydaly další tajemství: lascivní obraz Lédy s labutí

Ložnice se nachází nedaleko chodby vedoucí ke vchodu do domu, kde byla již dříve objevena další nádherná freska, uvedl ve svém prohlášení archeologický areál, který spadá pod italské ministerstvo kultury.

Zatím neodhalené části domu zůstanou z bezpečnostních důvodů tak, jak jsou nyní, napsala agentura ANSA. Archeologové nicméně zvažují možnost, že by fresky přemístili do míst, kde „by byly více chráněny a bylo by možné je ukázat veřejnosti“, dodal Massimo Osanna.

Antický přístav Pompeje, který leží nedaleko Neapole, byl zničen při erupci sopky Vesuv v roce 79 našeho letopočtu. Spolu s ním byla zasypána popelem či zavalena sopečnou lávou a bahnem také římská města Herculaneum, Stabie a Oplontis. Pompeje patří mezi jedno z nejvíce navštěvovaných míst v zemi.

Nejslavnější dívky s labutí

Léda byla v řecké mytologii dcera aitolského krále Thestia, díky tomu byla vnučkou boha války Area. Byla údajně krásná stejně jako ty nejkrásnější bohyně, za ženu si ji vzal spartský vládce Tyndareós. S ním měla dvě děti, ale současně zaujala krásou vládce bohů Dia, který k ní sestoupil z Olympu v podobě labutě a počal s ní v této podobě další dítě, dceru. Ta dostala jméno Helena – byla to právě ta Helena, která zdědila tolik matčiné krásy, že kvůli ní vypukla Trojská válka.

Motiv Lédy s labutí byl v umění nesmírně oblíbený, existují stovky nejrůznějších ztvárnění – v podobě obrazů, maleb na vázách nebo soch.