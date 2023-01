Čína začala klonovat závodní koně. Přidává se k sílícímu byznysu, klonů šampionů jsou stovky

Před rokem 2020 se do Číny dováželo zhruba 2500 koní ročně. Čínské společnosti zabývající se klonováním zvířat nicméně dosáhly v posledních letech významného pokroku a v současné době používají tyto technologie také pro ovce, krávy, prasata, psy a kočky, píše AFP.

Jezdecký sport, zejména parkurové skákání, získává v Číně v posledních letech na popularitě. Další rozvoj ale brzdí nedostatek dobrých koní a malé pokroky v jejich šlechtění. Klonování by mohlo vést k růstu konkurenceschopnosti Číny v jezdectví a snížit závislost na nákladném dovozu.

„Mluvil jsem s (čínskými) jezdci, kteří se účastní olympijských her. Všichni mají více než jednoho koně, obvykle dva nebo tři. Každý kůň stojí od několika milionů do deseti milionů jüanů (až 33 milionů korun),“ řekl agentuře AFP generální ředitel společnosti Sinogene Mi Ťi-tung. „Klonování může pomoci snížit cenu reprodukce a chovu koní,“ dodal.

Když se naklonuje kůň

O klonování koní se začalo mluvit vlastně hned po stvoření prvního klonu, jímž byla ovce Dolly. První klonovaný kůň na světě spatřil světlo světa v Itálii v roce 2003, byla to klisna jménem Prometea. Následovaly Spojené státy, Argentina, Británie a Jižní Korea.

Od té doby se tento fenomén rozšířil natolik, že Mezinárodní jezdecká federace (FEI) povolila už před jedenácti lety účast klonů a jejich potomků v jezdeckých soutěžích.

Klonovaný kůň je geneticky identická kopie jiného koně. Koně se obvykle „kopírují“, aby se zachovala jejich cenná krevní linie, často v případech, kdy geneticky výjimečný nebo jinak velmi cenný kůň uhynul nebo byl vykastrován – a proto nemůže mít potomky.

Proces spočívá v tom, že se koni odebere vzorek tkáně a jádro buňky obsahující DNA se přenese do vajíčka příjemce, z něhož byla DNA odstraněna. Toto vajíčko se pak implantuje do klisny, která je příjemcem. Ta pak hříbě donosí a porodí. Dnes je už celý proces sice dost rozšířený a do značné míry automatizovaný, přesto je cenově dostupný stále jen pro velmi bohaté klienty. Za klonování koně u přední americké klonovací společnosti ViaGen například klient zaplatí kolem 85 tisíc dolarů – v přepočtu necelé dva miliony korun.

Je dokonce možné zdvojením zachránit i zvíře, které již uhynulo. V tomto případě se ale musí postupovat mimořádně rychle, než se začne genetický materiál kazit. Příslušné společnosti ho musí dostat nejpozději do pěti dnů od úmrtí, celou dobu samozřejmě musí být vzorky ve speciálním prostředí.