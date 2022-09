La Niňa se chová podivně, meteorologové se snaží předpovědět, jak ovlivní zimu

Dlouhotrvající existence La Nini se projevuje dočasným zpomalením nárůstu globální teploty vzduchu – to však dlouhodobý trend oteplování nezastaví ani nezvrátí. Dopady jsou v některých oblastech sice pozitivní, obecně ale převažuje spíš negativní dopad. Jde především o dlouhotrvající sucho v oblasti východní Afriky (hlavně Somálska a Etiopie) a v jižní části Jižní Ameriky, což dopadá na neúrodu a nedostatek potravin. Naproti tomu jihovýchodní Asie a zejména východní Austrálie hlásí nadprůměrné srážky - ty zaznamenal ostatně i Nový Zéland.

Něco takového se naposledy stalo v roce 1950, jde tedy o mimořádně výjimečnou událost. Samozřejmě, že během uplynulých dvou let intenzita jevu mírně kolísala, přesto se stále jedná o La Niňu, která začala v září před dvěma lety. Během nadcházející zimy by měla začít slábnout a postupně skončit. Později během příštího roku ji může vystřídat naopak teplá fáze El Niňo.

Aktuálně zažíváme u La Nini neobvyklou dlouhou fázi. Začala už na podzim roku 2020 a podle prognóz bude pokračovat nejméně do konce tohoto, respektive spíš až začátku příštího roku. Půjde tedy o La Niňu, která ovlivní tři po sobě jdoucí zimy na severní polokouli a léta na jižní polokouli.

Jaká bude zima?

Zajímavá je v této souvislosti i otázka, jestli a případně jakým způsobem může pokračující fáze La Nini ovlivnit počasí v Evropě během tohoto podzimu a blížící se zimy, na kterou se upíná pozornost zejména kvůli cenám energií.

Můžeme začít u historické analogie – během zimního výskytu La Niňa na přelomu let 2010 a 2011 to pro velkou část Evropy včetně českého území znamenalo poměrně chladnou zimu. Studený by zejména prosinec, částečně i únor. A nebyla ani nouze o sníh.

Na rozdíl od severní Ameriky je ovšem vazba mezi počasím v Evropě a děním v Pacifiku velmi omezená a cirkulaci v euroatlantickém prostoru ovlivňuje mnohem výrazněji řada jiných oblastí, zejména pak Arktida. Jinými slovy, pro odhad charakteru zimy pouhý výskyt jevu La Niňa příliš nepomůže.

Jistou představu nabízejí až čerstvé sezónní předpovědi. Ty v sobě pochopitelně zahrnují celý komplex možných faktorů na Zemi, shodují se ale v tom, že nás čeká spíš teplejší podzim. To nevylučuje občasné vpády chladnějšího vzduchu, ale zatím to na brzký příchod zimního počasí nevypadá.