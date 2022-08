Středozemní moře zasáhla nebývalá horká vlna. Zvyšuje hrozbu vzniku medikánu

Teplá voda jako palivo pro mohutné bouře i medikán

Podle současných prognóz vydrží nadprůměrně teplá voda v západním Středomoří nejspíš řadu týdnů, tedy až do podzimu. Bude to znamenat rostoucí riziko tvorby silných bouřkových systémů přinášejících přívalové deště, případně vítr a kroupy do přímořských států v jižní a jihozápadní Evropě.

Čím je voda teplejší, tím více vodní páry se z ní totiž odpaří do atmosféry. A více vodní páry znamená možnost tvorby intenzivnějších bouřek doprovázených především prudkým přívalovým deštěm. Ten v často kopcovitém terénu ve středomořské oblasti může vést k rychlým ničivým povodním. Pokud navíc do oblasti pronikne chladnější vzduch z vyšších zeměpisných šířek, což se s postupujícím podzimem stává stále častěji, lze čekat i tvorbu tlakových níží.

V případě mimořádně příznivých meteorologických podmínek mohou vznikat i medikány, tedy středomořské hurikány. Jde o tlakové níže malých rozměrů připomínající hurikány třeba v Karibské oblasti nebo v Atlantiku. Ve středu medikánů se často nachází oko s malou oblačností, kolem něj je naopak hustá a vertikálně mohutná bouřková oblačnost přinášející prudký vítr, nárazy větru mohou přesahovat i 120 kilometrů v hodině.

Na pobřeží medikány přinášejí vysoké vlny. Velkým nebezpečím jsou samozřejmě taky prudké lijáky, kdy během několika hodin může spadnout i několik stovek litrů vody na metr čtvereční.

V loňském roce zažili řádění medikánu Apollo obyvatelé jižního Středomoří. Medikán zasáhl severoafrické Tunisko a Alžírsko, následně Maltu a jižní Itálii, zejména pak Sicílii. Sedm lidí zahynulo v rozbouřených vodách, škody dosáhly téměř 250 milionů eur.

Kde a kdy vznikne první medikán letošního podzimu, je zatím obtížné určit, nadprůměrně teplé moře ale toto riziko značně zvyšuje. Z dlouhodobého hlediska je největší pravděpodobnost výskytu medikánu od druhé poloviny září do listopadu.