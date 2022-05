V Číně i Austrálii zkusí ukládat energii do vzduchu. Technologie by mohla pomoci s obnovitelnými zdroji

Podle Čínské aliance pro skladování energie (CNESA) má systém na principu stlačeného vzduchu řadu výhod. Patří mezi ně vysoká kapacita, dlouhá životnost, nízké náklady a rychlá doba odezvy, za jak dlouho může „baterie“ dodávat energii zpět do sítě.

Systém uložený tisíc metrů pod povrchem má podle výrobce účinnost více než 60 procent a očekává se, že by mohl fungovat i ve větších rozměrech, až po 1 GW. „Jeho uvedení do provozu znamená kvalitativní skok v čínské technologii skladování energie ve stlačeném vzduchu od teoretického experimentu k technické aplikaci a poskytuje nové možnosti pro skladování energie,“ uvedla společnost Huaneng.

„Dokončený projekt pomůže vyřešit problém větrné a solární energie, zmírnit současný problém nedostatku energie v provincii Ťiang-su a podpořit komerční rozvoj pokročilých technologií a zařízení ve skladování energie,“ uvedla CNESA.

Australská cesta

Že nejde o nějaký bizarní pokus s nesmyslnou technologií, dokládá fakt, že na konci května se pro podobné úložiště rozhodlo město Broken Hills v Austrálii. Tam vsadili na zařízení na stejném principu, které by ale mělo být schopné uložit až 1,5 GW energie.

Postaví ho do roku 2025 společnost Hydrostor, také v tomto případě bude uložené v jeskyni. Firma má už zkušenosti se dvěma podobnými projekty v americké Kalifornii.

Cíl je podobný jako v Číně: umožnit lepší využití obnovitelných zdrojů. Ty sice vyrábí elektřiny dost, ale v nevhodný čas. Kdyby se daly tyto nevyužitelné přebytky levně a účinně ukládat, dávalo by využívání obnovitelných zdrojů mnohem větší smysl.

Jak fungují „vzduchové baterie“

Tato technologie se nazývá CAES neboli Compressed Air Energy Storage (skladování energie stlačením vzduchu), někdy se používá i pojem tlakovzdušné akumulační elektrárny.

Má celou řadu podtypů, princip je ale vždy podobný. V době přebytku se levná elektrická energie využije pro pohon kompresoru. Ten nasaje atmosférický vzduch, který se pak stlačí a uloží pod tlakem do podzemní jeskyně. Když je pak elektřina zapotřebí, vzduch se vypustí z jeskyně a přivádí se do spalovací komory, kde se ohřeje spalováním paliva. Směs vzduchu a spalin poté expanduje ve spalovací turbíně, která pohání alternátor a ten poskytuje energii do sítě.